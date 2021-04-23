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Болгарія відкриється для туристів з 1 травня: що потрібно знати для в'їзду

Київ • УНН

 • 19369 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. З 1 травня іноземні туристи зможуть в'їхати до Болгарії. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я країни Костадин Ангелов на брифінгу в п'ятницю оголосив нові правила, за якими можна буде в'їхати в країну з наступного місяця, передає УНН.

Цитата:

"У зв'язку з початком туристичного сезону, починаючи з 1 травня дозволимо доступ на територію країни громадянам, які повинні мати при собі будь-який з трьох видів медичних документів", - повідомив Ангелов.

Деталі

Так, з 1 травня в'їзд до Болгарії буде можливий трьома способами:

  • з довідкою про проходження курсу вакцинації проти COVID-19,
  • при негативному ПЛР-тесті або певному виді тесту на антиген,
  • з довідкою про перенесене в останні 6 місяців захворювання.

Зі слів головного державного інспектора охорони здоров'я країни Ангела Кунчева, Болгарія намагалася зробити заходи подібними до тих, які є у сусідніх країн - Хорватії, Греції, Туреччини, і майже такими ж, які Єврокомісія, ймовірно, запровадить для всього ЄС наприкінці травня.

До слова

Відкриття туристичного сезону в Туреччині відсунули на невизначений термін, зважаючи на припинення авіасполучення з Росією, що викликало закриття більшості турецьких готелів.

А курортний Балі планують відкрити для туристів до кінця липня.

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