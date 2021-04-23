Болгарія відкриється для туристів з 1 травня: що потрібно знати для в'їзду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. З 1 травня іноземні туристи зможуть в'їхати до Болгарії. Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я країни Костадин Ангелов на брифінгу в п'ятницю оголосив нові правила, за якими можна буде в'їхати в країну з наступного місяця, передає УНН.
Цитата:
"У зв'язку з початком туристичного сезону, починаючи з 1 травня дозволимо доступ на територію країни громадянам, які повинні мати при собі будь-який з трьох видів медичних документів", - повідомив Ангелов.
Деталі
Так, з 1 травня в'їзд до Болгарії буде можливий трьома способами:
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- з довідкою про проходження курсу вакцинації проти COVID-19,
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- при негативному ПЛР-тесті або певному виді тесту на антиген,
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- з довідкою про перенесене в останні 6 місяців захворювання.
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Зі слів головного державного інспектора охорони здоров'я країни Ангела Кунчева, Болгарія намагалася зробити заходи подібними до тих, які є у сусідніх країн - Хорватії, Греції, Туреччини, і майже такими ж, які Єврокомісія, ймовірно, запровадить для всього ЄС наприкінці травня.
До слова
Відкриття туристичного сезону в Туреччині відсунули на невизначений термін, зважаючи на припинення авіасполучення з Росією, що викликало закриття більшості турецьких готелів.
А курортний Балі планують відкрити для туристів до кінця липня.