Курортный Бали планируют открыть для туристов до конца июля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Индонезия стремится к концу июля снова открыть курортные острова Бали, Бинтан и Батам для иностранных туристов, планируя ускорить вакцинацию в этих районах, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом пишет SCMP, передает УНН.
Детали
Правительство страны ведет переговоры с Сингапуром, Китаем, Южной Кореей, Индией, Нидерландами и Объединенными Арабскими Эмиратами о потенциальных "пузырях путешествий" (travel bubbles), которые позволят их гражданам посещать так называемые "зеленые зоны" Индонезии или места, где сдерживают распространение COVID-19 и вакцинировали значительную часть местного населения, сказал министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно.
Украина и Польша также подали запросы в Индонезию, гарантируя определенное количество туристов, которые смогут поехать в страну Юго-Восточной Азии чартерными рейсами, сказал Уно.
Это ослабит правительственный запрет, введенный с марта 2020 года, запрещающий большинству иностранных граждан въезд в Индонезию или транзит через нее во время пандемии.
Индонезия присоединяется к таким странам, как Таиланд и Гонконг, в рассмотрении вопроса о разрешении ограниченного количества заграничных поездок, чтобы поддержать ослабевшую туристическую отрасль. Однако, как и в случае с его соседями, более медленная, чем ожидалось, кампания по вакцинации и опасения по поводу возобновления случаев заболевания COVID-19 могут стать вызовом.
Дополнение
По данным ВОЗ, в Индонезии на 18 апреля 2021 года зарегистрировано 1 599 763 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с 43 328 смертями. По состоянию на 10 апреля 2021 года в стране было введено 15151462 дозы вакцин.