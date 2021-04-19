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Курортный Бали планируют открыть для туристов до конца июля

Курортный Бали планируют открыть для туристов до конца июля

Киев  •  УНН

 • 28200 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Индонезия стремится к концу июля снова открыть курортные острова Бали, Бинтан и Батам для иностранных туристов, планируя ускорить вакцинацию в этих районах, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом пишет SCMP, передает УНН.

Детали

Правительство страны ведет переговоры с Сингапуром, Китаем, Южной Кореей, Индией, Нидерландами и Объединенными Арабскими Эмиратами о потенциальных "пузырях путешествий" (travel bubbles), которые позволят их гражданам посещать так называемые "зеленые зоны" Индонезии или места, где сдерживают распространение COVID-19 и вакцинировали значительную часть местного населения, сказал министр туризма и креативной экономики Сандиага Уно.

Украина и Польша также подали запросы в Индонезию, гарантируя определенное количество туристов, которые смогут поехать в страну Юго-Восточной Азии чартерными рейсами, сказал Уно.

Это ослабит правительственный запрет, введенный с марта 2020 года, запрещающий большинству иностранных граждан въезд в Индонезию или транзит через нее во время пандемии.

Индонезия присоединяется к таким странам, как Таиланд и Гонконг, в рассмотрении вопроса о разрешении ограниченного количества заграничных поездок, чтобы поддержать ослабевшую туристическую отрасль. Однако, как и в случае с его соседями, более медленная, чем ожидалось, кампания по вакцинации и опасения по поводу возобновления случаев заболевания COVID-19 могут стать вызовом.

Дополнение

По данным ВОЗ, в Индонезии на 18 апреля 2021 года зарегистрировано 1 599 763 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 с 43 328 смертями. По состоянию на 10 апреля 2021 года в стране было введено 15151462 дозы вакцин.

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