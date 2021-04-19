Курортний Балі планують відкрити для туристів до кінця липня

Деталі

Уряд країни веде переговори з Сінгапуром, Китаєм, Південною Кореєю, Індією, Нідерландами та Об'єднаними Арабськими Еміратами про потенційні "бульбашки щодо подорожей" (travel bubbles), які дозволять їх громадянам відвідувати так звані "зелені зони" Індонезії або місця, де стримують поширення COVID-19 і вакцинували значну частину місцевого населення, сказав міністр туризму і креативної економіки Сандіага Уно.

Україна і Польща також подали запити до Індонезії, гарантуючи певну кількість туристів, які зможуть поїхати в країну Південно-Східної Азії чартерними рейсами, сказав Уно.

Це послабить урядову заборону, введену з березня 2020 року, що забороняє більшості іноземних громадян в'їзд в Індонезію або транзит через неї під час пандемії.

Індонезія приєднується до Таїланду і Гонконгу у розгляді питання про дозвіл обмеженої кількості закордонних поїздок, щоб підтримати туристичну галузь, яка ослабла. Однак, як і у випадку з його сусідами, більш повільна, ніж очікувалося, кампанія з вакцинації і побоювання з приводу відновлення випадків захворювання COVID-19 можуть стати викликом.

Доповнення

За даними ВООЗ, в Індонезії на 18 квітня 2021 року зареєстровано 1 599 763 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 із 43 328 смертями. Станом на 10 квітня 2021 року у країні було введено 15 151 462 дози вакцин.