Болгария откроется для туристов с 1 мая: что нужно знать для въезда
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. С 1 мая иностранные туристы смогут въехать в Болгарию. Исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов на брифинге в пятницу объявил новые правила, по которым можно будет въехать в страну со следующего месяца, передает УНН.
Цитата:
"В связи с началом туристического сезона, начиная с 1 мая позволим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов", - сообщил Ангелов.
Детали
Так, с 1 мая въезд в Болгарию будет возможен тремя способами:
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- по справке о прохождении курса вакцинации против COVID-19
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- при отрицательном ПЦР-тесте или определенном виде теста на антиген,
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- по справке о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании.
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По словам главного государственного инспектора здравоохранения страны Ангела Кунчева, Болгария пыталась ввести меры, подобные тем, которые есть у соседних стран - Хорватии, Греции, Турции, и почти такие же, которые Еврокомиссия, вероятно, введет для всего ЕС в конце мая.
К слову
Открытие туристического сезона в Турции отодвинули на неопределенный срок, учитывая прекращение авиасообщения с Россией, что вызвало закрытие большинства турецких отелей.
А курортный Бали планируют открыть для туристов до конца июля.