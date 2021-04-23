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Болгария откроется для туристов с 1 мая: что нужно знать для въезда

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. С 1 мая иностранные туристы смогут въехать в Болгарию. Исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Костадин Ангелов на брифинге в пятницу объявил новые правила, по которым можно будет въехать в страну со следующего месяца, передает УНН.

Цитата:

"В связи с началом туристического сезона, начиная с 1 мая позволим доступ на территорию страны гражданам, которые должны иметь при себе любой из трех видов медицинских документов", - сообщил Ангелов.

Детали

Так, с 1 мая въезд в Болгарию будет возможен тремя способами:

  • по справке о прохождении курса вакцинации против COVID-19
  • при отрицательном ПЦР-тесте или определенном виде теста на антиген,
  • по справке о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании.

По словам главного государственного инспектора здравоохранения страны Ангела Кунчева, Болгария пыталась ввести меры, подобные тем, которые есть у соседних стран - Хорватии, Греции, Турции, и почти такие же, которые Еврокомиссия, вероятно, введет для всего ЕС в конце мая.

К слову

Открытие туристического сезона в Турции отодвинули на неопределенный срок, учитывая прекращение авиасообщения с Россией, что вызвало закрытие большинства турецких отелей.

А курортный Бали планируют открыть для туристов до конца июля.

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