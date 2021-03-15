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Болгария начнет принимать туристов с мая

Болгария начнет принимать туристов с мая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Туристический сезон в Болгарии стартует 1 мая. Об этом сообщила вице-премьер - министр туризма страны Марьяна Николова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Цитата:

"Туристический сезон в Болгарии начинается 1 мая. Решение было согласовано с органами здравоохранения и Министерством иностранных дел", - указали в министерстве, цитируя слова Николова.

Детали

По словам чиновницы, будут четкие правила и меры. Распоряжением от 15 марта должны быть утверждены мероприятия, которые будут касаться мест для проживания, мест для приема пищи и развлечений и которые будут действовать в течение сезона 2021 года.

Она добавила, что на пасхальные каникулы в Болгарии также ожидают гостей из соседних стран, например, из Румынии. Она также пояснила, что требования для въезда туристов в страну разработаны и согласованы с органами здравоохранения. "На следующей неделе ЕС примет решение о так называемом "Сертификате о состоянии здоровья" по вакцинации и болгарское правительство поддерживает эту позицию", - сказала вице-премьер.

"После встречи, которую мы провели со всеми представителями туроператоров и всей индустрии, мы обеспечим безопасные зеленые коридоры для всех туристов, которые хотят посетить страну", - сообщил министр здравоохранения Костадин Ангелов. По его словам, самое главное - это участие страны в инициативе так называемых "зеленых сертификатов" на путешествия, который гарантирует каждому туристу, желающему посетить страну, 3 возможности. Они должны быть вакцинированы, переболеть и иметь антитела или иметь отрицательный тест ПЦР, отметил министр.

Добавим

Правила въезда в Турцию меняются с 15 марта. С сегодняшнего дня люди, прибывающие в Турцию из-за рубежа должны будут заполнить въездные анкеты в электронном формате. Ранее эти анкеты заполнялись на бумаге у стоек паспортного контроля.

В анкете тем, кто въезжает, необходимо указать свои основные данные и адрес, по которому они будут проживать в Турции.

Электронные анкеты можно будет заполнить на сайте Минздрава Турции - register.health.gov.tr. Форма должна быть заполнена за 72 часа до отправления. В случае, если форма не заполнена или заполнена неверно, могут налагать штрафы. Кроме того, могут отказать во въезде. Лица, путешествующие транзитом, могут не заполнять анкету.

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