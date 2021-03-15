Болгарія почне приймати туристів з травня

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"Туристичний сезон в Болгарії починається 1 травня. Рішення було погоджено з органами охорони здоров'я і Міністерством закордонних справ", - вказали у міністерстві, цитуючи слова Ніколової.

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Зі слів посадовиці, будуть чіткі правила і заходи. Розпорядженням від 15 березня мають бути затверджені заходи, які стосуватимуться місць для проживання, місць для прийому їжі і розваг і які будуть діяти впродовж сезону 2021 року.

Вона додала, що на великодні канікули у Болгарії також чекають гостей з сусідніх країн, наприклад, з Румунії. Вона також пояснила, що вимоги для в'їзду туристів в країну розроблені і узгоджені з органами охорони здоров'я. "Наступного тижня ЄС ухвалить рішення про так званий "Сертифікат про стан здоров'я" щодо вакцинації і болгарський уряд підтримує цю позицію", - сказала віце-прем'єр.

"Після зустрічі, яку ми провели з усіма представниками туроператорів і всієї індустрії, ми забезпечимо безпечні зелені коридори для всіх туристів, які хочуть відвідати країну", - повідомив міністр охорони здоров'я Костадин Ангелов. За його словами, найголовніше - це участь країни в ініціативі так званих "зелених сертифікатів" на подорожі, який гарантує кожному туристу, який бажає відвідати країну, 3 можливості. Вони повинні бути вакциновані, перехворіти і мати антитіла або мати негативний тест ПЦР, зазначив міністр.

Додамо

Правила в'їзду до Туреччини змінюються з 15 березня. Відсьогодні люди, які прибувають до Туреччини з-за кордону, повинні будуть заповнити в'їзні анкети в електронному форматі. Раніше ці анкети заповнювалися на папері біля стійок паспортного контролю.

В анкеті тим, хто в'їжджає, необхідно вказати свої основні дані та адресу, за якою вони будуть проживати в Туреччині.

Електронні анкети можна буде заповнити на сайті МОЗ Туреччини - register.health.gov.tr. Форма повинна бути заповнена за 72 години до відправлення. У разі, якщо форма не заповнена або заповнена невірно, можуть накладати штрафи. Крім того, можуть відмовити у в'їзді. Особи, які подорожують транзитом, можуть не заповнювати анкету.