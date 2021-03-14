У Туреччині стартувала вакцинація працівників сфери туризму
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Міністерство культури і туризму Туреччини запустило систему реєстрації вакцинації від COVID-19 персоналу, задіяного в туристичному секторі. Про це повідомило саме міністерство у Twitter, передає УНН.
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"У межах програми "Безпечний туризм" ми почали реєстрацію на https://turizmpersoneli.tga.gov.tr для впровадження системи реєстрації вакцинації персоналу туристичного сектору з нашим Міністерством охорони здоров'я для вакцинації співробітників туристичного сектора як пріоритету", - йдеться у повідомленні міністерства.
Деталі
Зареєструватися для отримання щеплення можна через спеціальну систему запису. Скористатися послугою зможуть співробітники сертифікованих об'єктів розміщення, об'єктів харчування, туристичних агенцій, персонал туристичних транспортних засобів та професійні екскурсоводи, повідомляє турецький телеканал NTV.
Вакцинація розпочнеться з персоналу, який працює у відкритих об'єктах.
До слова
Правила в'їзду до Туреччини змінюються з 15 березня. Починаючи з завтрашнього дня люди, які прибувають до Туреччини з-за кордону, повинні будуть заповнити в'їзні анкети в електронному форматі. Раніше ці анкети заповнювалися на папері біля стійок паспортного контролю.
В анкеті тим, хто в'їжджає, необхідно вказати свої основні дані та адресу, за якою вони будуть проживати в Туреччині.
Електронні анкети можна буде заповнити на сайті МОЗ Туреччини - register.health.gov.tr. Форма повинна бути заповнена за 72 години до відправлення. У разі, якщо форма не заповнена або заповнена невірно, можуть накладати штрафи. Крім того, можуть відмовити у в'їзді. Особи, які подорожують транзитом, можуть не заповнювати анкету, вказало видання Anadolu.