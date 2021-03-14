В Турции стартовала вакцинация работников сферы туризма
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Министерство культуры и туризма Турции запустило систему регистрации вакцинации от COVID-19 персонала, задействованного в туристическом секторе. Об этом сообщило само министерство в Twitter, передает УНН.
Цитата:
"В рамках программы "Безопасный туризм" мы начали регистрацию на https://turizmpersoneli.tga.gov.tr для внедрения системы регистрации вакцинации персонала туристического сектора с нашим Министерством здравоохранения для вакцинации сотрудников туристического сектора в качестве приоритета", - говорится в сообщении министерства.
Детали
Зарегистрироваться для получения прививки можно через специальную систему записи. Воспользоваться услугой смогут сотрудники сертифицированных объектов размещения, объектов питания, туристических агентств, персонал туристических транспортных средств и профессиональные экскурсоводы, сообщает турецкий телеканал NTV.
Вакцинация начнется с персонала, работающего в открытых объектах.
К слову
Правила въезда в Турцию меняются с 15 марта. Начиная с завтрашнего дня, прибывающие в Турцию из-за рубежа должны будут заполнить въездные анкеты в электронном формате. Ранее эти анкеты заполнялись на бумаге у стоек паспортного контроля.
В анкете тем, кто въезжает, необходимо указать свои основные данные и адрес, по которому они будут проживать в Турции.
Электронные анкеты можно будет заполнить на сайте Минздрава Турции - register.health.gov.tr. Форма должна быть заполнена за 72 часа до отправления. В случае, если форма не заполнена или заполнена неверно, могут налагать штрафы. Кроме того, могут отказать во въезде. Лица, путешествующие транзитом, могут не заполнять анкету, указало издание Anadolu.