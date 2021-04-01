Хорватія розширила й уточнила умови в'їзду до країни: кому дозволено в'їзд
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Хорватія продовжила рішення про тимчасову заборону та обмеження перетину кордону Республіки до 15 квітня. Однак громадяни України можуть відвідувати країну з туристичною метою. Про це інформує посольства України у Хорватії, передає УНН.
Цитата
“Штаб цивільного захисту Республіки Хорватія продовжив рішення про тимчасову заборону та обмеження перетину кордону Республіки Хорватія. Рішення діє до 15.04.2021”, — повідомили в посольстві.
Деталі
За даними дипломатів, громадяни України мають право в’їжджати в Хорватію, зокрема якщо вони “подорожують з туристичною метою за наявності документального підтвердження про сплату у повному обсязі на запланований період перебування готелю/апартаментів/кемпів/приватних садиб/найму яхти, або підтвердження про власність житла чи яхти у Хорватії”.
Дозвіл на в’їзд у Хорватію буде надано за наявності підтвердження підстави в’їзду та одного з таких документів:
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- документ, який підтверджує негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не пізніше 48 годин до моменту перетину хорватського кордону;
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- документ, який підтверджує негативний результат швидкого тесту на антиген SARS-CoV-2, який визначають спільно країни Європейського Союзу, зроблений не пізніше 48 годин до моменту перетину хорватського кордону. За умови перебування в Хорватії більше 10 днів, тест необхідно повторити на території Хорватії до 10-го дня від дати видачі попереднього тесту;
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- документ, який підтверджує вакцинацію особи від COVID-19, яка була щеплена другою дозою вакцини не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію. Якщо вакцина передбачає одну дозу, то вакцинація повинна бути здійснена не пізніше 14 днів від моменту в’їзду в Хорватію;
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- документ, який містить інформацію про позитивний ПЛР-тест чи швидкий тест на антиген, який підтверджує, що особа одужала від вірусу SARS-CoV-2 протягом 180 днів, документ має бути отриманий не раніше 11 днів до моменту в’їзду в Хорватію, або підтвердження лікаря, що особа хворіла на COVID-19;
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- в’їзд в Хорватію може бути дозволений за умови перебування на самоізоляції 10 днів або здачі тестів на території Хорватії за свій кошт та за негативного результату — вихід із самоізоляції.
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Повідомляється, що діти до 7 років звільняються від обов’язку тестування, якщо подорожують з батьками/опікунами, які мають негативний результат ПЛП-тесту, швидкого тесту на антиген чи підтвердження лікаря, що особа хворіла на COVID-19.
Що було раніше
У лютому уряд Хорватії вирішив продовжити заборону та обмеження перетину кордону Республіки, згідно з яким громадянам України було заборонено в’їзд до країни з туристичною метою.