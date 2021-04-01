Хорватия расширила и уточнила условия въезда в страну: кому разрешен въезд
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Хорватия продолжила решение о временном запрете и ограничении пересечения границы Республики до 15 апреля. Однако граждане Украины могут посещать страну с туристической целью. Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии, передает УНН.
Цитата
“Штаб гражданской защиты Республики Хорватия продолжил решение о временном запрете и ограничении пересечения границы Республики Хорватия. Решение действует до 15.04.2021”, — сообщили в посольстве.
Детали
По данным дипломатов, граждане Украины имеют право въезжать в Хорватию, особенно если они “путешествуют с туристической целью при наличии документального подтверждения об уплате в полном объеме на планируемый период пребывания отеля/апартаментов/кемпов/частных усадеб/найма яхты, или подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии”.
Разрешение на въезд в Хорватию будет предоставлено при наличии подтверждения основания въезда и одного из следующих документов:
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- документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы;
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- документ, подтверждающий отрицательный результат быстрого теста на антиген SARS-CoV-2, который определяют совместно страны Европейского Союза, сделанный не позднее 48 часов до момента пересечения хорватской границы. При условии пребывания в Хорватии более 10 дней, тест необходимо повторить на территории Хорватии до 10-го дня с даты выдачи предварительного теста;
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- документ, подтверждающий вакцинацию лица от COVID-19, которое было привито второй дозой вакцины не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию. Если вакцина предусматривает одну дозу, то вакцинация должна быть осуществлена не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию;
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- документ, содержащий информацию о положительном ПЦР-тест или быстрый тест на антиген, подтверждающий, что лицо оправилось от вируса SARS-CoV-2 в течение 180 дней, документ должен быть получен не ранее 11 дней до момента въезда в Хорватию, или подтверждение врача, что лицо болело COVID-19;
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- въезд в Хорватию может быть разрешен при условии пребывания на самоизоляции 10 дней или сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет и при отрицательном результате — выход из самоизоляции.
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Сообщается, что дети до 7 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями/опекунами, имеющими отрицательный результат ПЛП-теста, быстрого теста на антиген или подтверждения врача, что лицо болело COVID-19.
Что было раньше
В феврале правительство Хорватии решило продолжить запрет и ограничения пересечения границы Республики, согласно которому гражданам Украины был запрещен въезд в страну с туристической целью.