Боїв на фронті у квітні побільшало, втрати рф сягнули майже трьох дивізій - Міноборони

За місяць російська армія втратила майже три дивізії особового складу та 86 артдивізіонів. При цьому кількість бойових зіткнень на фронті упродовж квітня зросла відносно до березня - до 4 647, повідомили у Міноборони України у четвер, пише УНН.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у квітні безповоротні та санітарні втрати російської армії склали 35 010 осіб. Такої кількості живої сили вистачило б для укомплектування майже трьох мотострілецьких дивізій

За перший квартал 2025 року убитими та пораненими ворог, за даними Міноборони України, втратив 125 970 осіб.

"Крім того, за тридцять днів квітня українські захисники знищили або вивели з ладу 1 560 артилерійських систем ворога. Це умовно 86 артдивізіонів", - зазначили у Міноборони.

Зокрема, як повідомляється, лише за одну добу 17 квітня Сили оборони уразили 88 ворожих гармат. Найрезультативнішим днем в ураженні ворожих артстволів стало 27 березня 2025 року, коли наші воїни за добу знищили 122 артилерійських гармати росіян. Загалом від початку року рф втратила знищеними чи пошкодженими вже 5 604 стволів, вказали у МОУ.

"У квітні Сили оборони також знищили або вивели з ладу 217 російських танків. У березні – 272. Від початку року росіяни втратили в Україні знищеними та підбитими 1 060 танків. Найбільше танків за добу росіяни втратили 19 жовтня 2023 року, коли упродовж 24 годин українські воїни знищили або вивели з ладу 55 ворожих машин.

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Також у квітні наші воїни знищили або підбили 484 бойові броньовані машини ворога.

Окрім того, другий місяць поспіль армія окупанта продовжує втрачати значну кількість автомобільного транспорту та автоцистерн. Зокрема, лише за одну добу, 17 квітня 2025 року, вони втратили 312 одиниць автотехніки. Загалом за квітень наші воїни знищили та уразили 4 063 одиниці військового автотранспорту окупантів. У березні – 3 545 одиниць авто.

Кількість бойових зіткнень на фронті упродовж квітня зросла відносно до березня: 4 647 проти 4 270. Для порівняння, у лютому було зафіксовано 3 274 боєзіткнень. Від початку року їх кількість перетнула позначку у 17 000