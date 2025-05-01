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Боев на фронте в апреле стало больше, потери рф достигли почти трех дивизий - Минобороны

Киев • УНН

 • 3126 просмотра

За апрель армия рф потеряла около 35 010 человек, что эквивалентно почти трем мотострелковым дивизиям, а также 1 560 артиллерийских систем, что составляет 86 артдивизионов.

Боев на фронте в апреле стало больше, потери рф достигли почти трех дивизий - Минобороны

За месяц российская армия потеряла почти три дивизии личного состава и 86 артдивизионов. При этом количество боевых столкновений на фронте в течение апреля возросло по отношению к марту - до 4 647, сообщили в Минобороны Украины в четверг, пишет УНН.

По информации Генерального штаба ВСУ, в апреле безвозвратные и санитарные потери российской армии составили 35 010 человек. Такого количества живой силы хватило бы для укомплектования почти трех мотострелковых дивизий

- сообщили в Минобороны.

За первый квартал 2025 года убитыми и ранеными враг, по данным Минобороны Украины, потерял 125 970 человек.

"Кроме того, за тридцать дней апреля украинские защитники уничтожили или вывели из строя 1 560 артиллерийских систем врага. Это условно 86 артдивизионов", - отметили в Минобороны.

В частности, как сообщается, только за одни сутки 17 апреля Силы обороны поразили 88 вражеских орудий. Самым результативным днем в поражении вражеских артстволов стало 27 марта 2025 года, когда наши воины за сутки уничтожили 122 артиллерийских орудия россиян. Всего с начала года рф потеряла уничтоженными или поврежденными уже 5 604 стволов, указали в МОУ.

"В апреле Силы обороны также уничтожили или вывели из строя 217 российских танков. В марте – 272. С начала года россияне потеряли в Украине уничтоженными и подбитыми 1 060 танков. Больше всего танков за сутки россияне потеряли 19 октября 2023 года, когда в течение 24 часов украинские воины уничтожили или вывели из строя 55 вражеских машин.

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Также в апреле наши воины уничтожили или подбили 484 боевые бронированные машины врага. 

Кроме того, второй месяц подряд армия оккупанта продолжает терять значительное количество автомобильного транспорта и автоцистерн. В частности, только за одни сутки, 17 апреля 2025 года, они потеряли 312 единиц автотехники. Всего за апрель наши воины уничтожили и поразили 4 063 единицы военного автотранспорта оккупантов. В марте – 3 545 единиц авто.

Количество боевых столкновений на фронте в течение апреля возросло по отношению к марту: 4 647 против 4 270. Для сравнения, в феврале было зафиксировано 3 274 боестолкновения. С начала года их количество пересекло отметку в 17 000

- сообщили в Минобороны.

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Юлия Шрамко

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