"Бойові дії відбуваються чи не на кожному квадратному метрі":МВС показало відео з Часового Яру
Київ • УНН
Батальйон "Донбас" зняв відео з вулиць Часового Яру, де тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська продовжують штурмувати українські позиції в міській забудові за підтримки артилерії та БПЛА.
МВС України поділилося відео, як зараз виглядають вулиці Часового Яру, передає УНН.
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Часів Яр — місто, де бойові дії відбуваються чи не на кожному квадратному метрі. Так зараз виглядають вулиці Часового Яру
Відео зняли бійці батальйону спеціального призначення "Донбас" 18-ї Слов’янської бригади.
Нагадаємо
Раніше УНН вже писав, що 10 лютого на Краматорському напрямку російські війська за підтримки артилерії та БПЛА різних типів продовжують штурмувати українські позиції в міській забудові Часового Яру.
До цього, на Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.