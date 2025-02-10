"Бойові дії відбуваються чи не на кожному квадратному метрі":МВС показало відео з Часового Яру

МВС України поділилося відео, як зараз виглядають вулиці Часового Яру, передає УНН.

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Часів Яр — місто, де бойові дії відбуваються чи не на кожному квадратному метрі. Так зараз виглядають вулиці Часового Яру - йдеться у дописі.

Відео зняли бійці батальйону спеціального призначення "Донбас" 18-ї Слов’янської бригади.

Нагадаємо

Раніше УНН вже писав, що 10 лютого на Краматорському напрямку російські війська за підтримки артилерії та БПЛА різних типів продовжують штурмувати українські позиції в міській забудові Часового Яру.

До цього, на Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.