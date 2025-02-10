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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 121988 перегляди

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15 березня, 11:23 • 109139 перегляди

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"Бойові дії відбуваються чи не на кожному квадратному метрі":МВС показало відео з Часового Яру

"Бойові дії відбуваються чи не на кожному квадратному метрі":МВС показало відео з Часового Яру

Київ • УНН

 • 30651 перегляди

Батальйон "Донбас" зняв відео з вулиць Часового Яру, де тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська продовжують штурмувати українські позиції в міській забудові за підтримки артилерії та БПЛА.

МВС України поділилося відео, як зараз виглядають вулиці Часового Яру, передає УНН.

Деталі

Часів Яр — місто, де бойові дії відбуваються чи не на кожному квадратному метрі. Так зараз виглядають вулиці Часового Яру

- йдеться у дописі.

Відео зняли бійці батальйону спеціального призначення "Донбас" 18-ї Слов’янської бригади.

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Нагадаємо 

Раніше УНН вже писав, що 10 лютого на Краматорському напрямку російські війська за підтримки артилерії та БПЛА різних типів продовжують штурмувати українські позиції в міській забудові Часового Яру.

До цього, на Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Війна
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chasiv-yarЧасів Яр
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