«Боевые действия происходят чуть ли не на каждом квадратном метре": МВД показало видео из Часового Яра

Батальон «Донбасс» снял видео с улиц Часового Яра, где продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска продолжают штурмовать украинские позиции в городской застройке при поддержке артиллерии и БПЛА.

МВД Украины поделилось видео, как сейчас выглядят улицы Часового Яра, передает УНН. Детали Часов Яр - город, где боевые действия происходят едва ли не на каждом квадратном метре. Так сейчас выглядят улицы Часового Яра - говорится в заметке. Видео сняли бойцы батальона специального назначения «Донбасс» 18-й Славянской бригады. Напомним Ранее УНН уже писал, что 10 февраля на Краматорском направлении российские войска при поддержке артиллерии и БПЛА различных типов продолжают штурмовать украинские позиции в городской застройке Часового Яра. До этого, на Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Часов Яр.