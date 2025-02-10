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«Боевые действия происходят чуть ли не на каждом квадратном метре": МВД показало видео из Часового Яра

Киев  •  УНН

 • 6854 просмотра

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Батальон «Донбасс» снял видео с улиц Часового Яра, где продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска продолжают штурмовать украинские позиции в городской застройке при поддержке артиллерии и БПЛА.

МВД Украины поделилось видео, как сейчас выглядят улицы Часового Яра, передает УНН.

Детали

Часов Яр - город, где боевые действия происходят едва ли не на каждом квадратном метре. Так сейчас выглядят улицы Часового Яра

- говорится в заметке.

Видео сняли бойцы батальона специального назначения «Донбасс» 18-й Славянской бригады.

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Напомним 

Ранее УНН уже писал, что 10 февраля на Краматорском направлении российские войска при поддержке артиллерии и БПЛА различных типов продолжают штурмовать украинские позиции в городской застройке Часового Яра.

До этого, на Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Часов Яр. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
chasiv-yarЧасов Яр
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск

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