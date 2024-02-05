Бойова підготовка, досвід та знання англійської: Ігнат розповів про критерії, за якими відбирали пілотів для навчання на F-16
Київ • УНН
Для навчання F-16 в Україні були відібрані пілоти з бойовим досвідом та знанням англійської мови.
Для проходження навчання на літаках F-16 відбиралися пілоти, які знають англійську мову, а також мають бойовий досвід та підготовку. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Навчатися поїхали пілоти зі знанням іноземної мови, які склали відповідні тести. Одними з критеріїв відбору пілотів є бойова підготовка, бойовий досвід, навченість, ну і, знання англійської мови, щоб швидко засвоювати матеріал
Він наголосив, що пілоти продовжують навчання та опановують літаки вже в повітрі.
"Потрібно розуміти, що вони стикнуться в Україні з тими викликами, з якими, можливо, навіть інструктори не надто стикались у своїй професійній діяльності. А це - перехоплення таких цілей, як „шахеди", як крилаті ракети. Цього всього ще можна вчитися безпосередньо там, безпосередньо із західними інструкторами. Власне той досвід, який вони здобудуть там, вже на практиці вони застосовуватимуть в Україні", - додає Ігнат.
Також речник наголосив, що підготовка проходить відповідно до плану і всіх графіків, які були погоджені з нашими західними партнерами.
Окрім того, Ігнат заявив, що жінки не проходять навчання на F-16.
"Це лише у ТікТоках є такі фейкові відео. Немає серед тих, хто навчається, жінок. Але ми не ставимо на цьому крапку. У нас є Харківський університет Повітряних сил, де навчаються жінки. Стати захисником нашого неба може кожен", - резюмував Ігнат.
Нагадаємо
Україна очікує отримати у наступних пакетах військової допомоги авіацію та далекобійне озброєння з радіусом у понад 300 кілометрів.