Боевая подготовка, опыт и знание английского: Игнат рассказал о критериях, по которым отбирали пилотов для обучения на F-16

Для прохождения обучения на самолетах F-16 отбирались пилоты, которые знают английский язык, а также имеют боевой опыт и подготовку. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Учиться поехали пилоты со знанием иностранного языка, которые сдали соответствующие тесты. Одними из критериев отбора пилотов является боевая подготовка, боевой опыт, обученность, ну и, знание английского языка, чтобы быстро усваивать материал - сказал Игнат.

Он отметил, что пилоты продолжают обучение и осваивают самолеты уже в воздухе.

"Нужно понимать, что они столкнутся в Украине с теми вызовами, с которыми, возможно, даже инструкторы не слишком сталкивались в своей профессиональной деятельности. А это - перехват таких целей, как "шахеды", как крылатые ракеты. Этому всему еще можно учиться непосредственно там, непосредственно с западными инструкторами. Собственно тот опыт, который они получат там, уже на практике они будут применять в Украине", - добавляет Игнат.

Также спикер подчеркнул, что подготовка проходит в соответствии с планом и всеми графиками, которые были согласованы с нашими западными партнерами.

Кроме того, Игнат заявил, что женщины не проходят обучение на F-16.

"Это только в ТикТоках есть такие фейковые видео. Нет среди тех, кто учится, женщин. Но мы не ставим на этом точку. У нас есть Харьковский университет Воздушных сил, где учатся женщины. Стать защитником нашего неба может каждый", - резюмировал Игнат.

Напомним,

Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров.