"Боєприпаси та дрони - наші першочергові потреби на полі бою": Зеленський подякував Данії за пакет допомоги
Київ • УНН
Данія оголосила про надання військової допомоги на суму 250 мільйонів доларі, включаючи боєприпаси та безпілотники для потреб України на полі бою.
Президент Володимир Зеленський у четвер подякував Данії за оголошення чергового пакету військової допомоги Україні на майже 250 млн дол. Він розповів, що у новому пакеті будуть Боєприпаси та дрони, передає УНН.
Дякую прем’єр-міністрові Данії Метте Фредеріксен, уряду, парламенту і всьому данському народу за оголошення сьогодні 15-го пакета військової допомоги Україні. Боєприпаси та дрони – наші першочергові потреби на полі бою
Він запевнив, що цінує те, що всі домовленості виконуються швидко й ефективно.
Також подякував Данії за лідерство й непохитну підтримку України в "боротьбі за спільні цінності, принципи та свободу".
Доповнення
У Данії анонсували новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн дол.
Данія досягла угоди з Україною про зобов'язання щодо гарантій безпеки. Україна може розраховувати на підтримку Данії протягом наступних десяти років.