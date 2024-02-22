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"Боеприпасы и дроны - наши первоочередные потребности на поле боя": Зеленский поблагодарил Данию за пакет помощи

"Боеприпасы и дроны - наши первоочередные потребности на поле боя": Зеленский поблагодарил Данию за пакет помощи

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 14:56  •  5086 просмотра

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Дания объявила о предоставлении военной помощи на сумму 250 миллионов долларов, включая боеприпасы и беспилотники для нужд Украины на поле боя.

Президент Владимир Зеленский в четверг поблагодарил Данию за объявление очередного пакета военной помощи Украине на почти 250 млн долл. Он рассказал, что в новом пакете будут боеприпасы и дроны, передает УНН.

Спасибо премьер-министру Дании Метте Фредериксен, правительству, парламенту и всему датскому народу за объявление сегодня 15-го пакета военной помощи Украине. Боеприпасы и дроны - наши первоочередные потребности на поле боя

- написал Зеленский в соцсетях.

Он заверил, что ценит то, что все  договоренности выполняются быстро и эффективно.

Также поблагодарил Данию за лидерство и непоколебимую поддержку Украины в "борьбе за общие ценности, принципы и свободу".

Дополнение

В Дании анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 250 млн долл.

Дания достигла соглашения с Украиной об обязательствах по гарантиям безопасности. Украина может рассчитывать на поддержку Дании в течение следующих десяти лет. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
mette-frederiksenМетте Фредериксен
daniyaДания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
"Боєприпаси та дрони - наші першочергові потреби на полі бою": Зеленський подякував Данії за пакет допомоги
"Ammunition and drones are our priority needs on the battlefield": Zelensky thanks Denmark for aid package
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"Боеприпасы и дроны - наши первоочередные потребности на поле боя": Зеленский поблагодарил Данию за пакет помощи

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