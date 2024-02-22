"Боеприпасы и дроны - наши первоочередные потребности на поле боя": Зеленский поблагодарил Данию за пакет помощи
Киев • УНН
Дания объявила о предоставлении военной помощи на сумму 250 миллионов долларов, включая боеприпасы и беспилотники для нужд Украины на поле боя.
Президент Владимир Зеленский в четверг поблагодарил Данию за объявление очередного пакета военной помощи Украине на почти 250 млн долл. Он рассказал, что в новом пакете будут боеприпасы и дроны, передает УНН.
Спасибо премьер-министру Дании Метте Фредериксен, правительству, парламенту и всему датскому народу за объявление сегодня 15-го пакета военной помощи Украине. Боеприпасы и дроны - наши первоочередные потребности на поле боя
Он заверил, что ценит то, что все договоренности выполняются быстро и эффективно.
Также поблагодарил Данию за лидерство и непоколебимую поддержку Украины в "борьбе за общие ценности, принципы и свободу".
Дополнение
В Дании анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 250 млн долл.
Дания достигла соглашения с Украиной об обязательствах по гарантиям безопасности. Украина может рассчитывать на поддержку Дании в течение следующих десяти лет.
"Боеприпасы и дроны - наши первоочередные потребности на поле боя": Зеленский поблагодарил Данию за пакет помощи
Дания объявила о предоставлении военной помощи на сумму 250 миллионов долларов, включая боеприпасы и беспилотники для нужд Украины на поле боя.
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