"Боеприпасы и дроны - наши первоочередные потребности на поле боя": Зеленский поблагодарил Данию за пакет помощи

Президент Владимир Зеленский в четверг поблагодарил Данию за объявление очередного пакета военной помощи Украине на почти 250 млн долл. Он рассказал, что в новом пакете будут боеприпасы и дроны, передает УНН.

Спасибо премьер-министру Дании Метте Фредериксен, правительству, парламенту и всему датскому народу за объявление сегодня 15-го пакета военной помощи Украине. Боеприпасы и дроны - наши первоочередные потребности на поле боя - написал Зеленский в соцсетях.

Он заверил, что ценит то, что все договоренности выполняются быстро и эффективно.

Также поблагодарил Данию за лидерство и непоколебимую поддержку Украины в "борьбе за общие ценности, принципы и свободу".

Дополнение

В Дании анонсировали новый пакет военной помощи Украине на сумму почти 250 млн долл.

Дания достигла соглашения с Украиной об обязательствах по гарантиям безопасности. Украина может рассчитывать на поддержку Дании в течение следующих десяти лет.