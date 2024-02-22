Данія досягла угоди з Україною про забезпечення безпеки на 10 років
Київ • УНН
Данія погоджується надати Україні гарантії безпеки на 10 років. Це частина міжнародних зусиль із забезпечення підтримки України.
Данія досягла угоди з Україною про зобов'язання щодо гарантій безпеки. Україна може розраховувати на підтримку Данії протягом наступних десяти років. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен на пресконференції, передає УНН з посиланням на Ekstra Bladet.
"Ми досягли угоди з Україною про зобов'язання Данії щодо забезпечення безпеки. Це частина міжнародних зусиль із забезпечення ... підтримки України. Ми беремо на себе зобов'язання щодо забезпечення безпеки, дійсні протягом десяти років", - сказала Фредеріксен.
Доповнення
У Данії анонсували новий пакет військової допомоги Україні на суму майже 250 млн дол.
Данія планує передати перші F-16 Україні цього літа.