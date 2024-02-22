Дания достигла соглашения с Украиной об обеспечении безопасности на 10 лет

Дания достигла соглашения с Украиной об обязательствах по гарантиях безопасности. Украина может рассчитывать на поддержку Дании в течение следующих десяти лет. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на Ekstra Bladet.

"Мы достигли соглашения с Украиной об обязательствах Дании по обеспечению безопасности. Это часть международных усилий по обеспечению ... поддержки Украины. Мы берем на себя обязательства по обеспечению безопасности, действительные в течение десяти лет", - сказала Фредериксен.

Дополнение

В Дании анонсировали новый пакет военной помощи Украине на суму почти 250 млн дол.

Дания планирует передать первые F-16 Украине этим летом.