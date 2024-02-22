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Дания достигла соглашения с Украиной об обеспечении безопасности на 10 лет

Дания достигла соглашения с Украиной об обеспечении безопасности на 10 лет

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 13:09  •  7397 просмотра

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Дания соглашается предоставить Украине гарантии безопасности на 10 лет. Это часть международных усилий по обеспечению поддержки Украины.

Дания достигла соглашения с Украиной об обязательствах по гарантиях безопасности. Украина может рассчитывать на поддержку Дании в течение следующих десяти лет. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на Ekstra Bladet.

"Мы достигли соглашения с Украиной об обязательствах Дании по обеспечению безопасности. Это часть международных усилий по обеспечению ... поддержки Украины. Мы берем на себя обязательства по обеспечению безопасности, действительные в течение десяти лет", - сказала Фредериксен.

Дополнение

В Дании анонсировали новый пакет военной  помощи Украине на суму почти 250 млн дол.

Дания планирует передать первые F-16 Украине этим летом.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
Данія досягла угоди з Україною про забезпечення безпеки на 10 років
Denmark reaches 10-year security agreement with Ukraine
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