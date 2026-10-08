Білий дім вважає ворогом будь-кого, хто використовує термін "штучний інтелект" - Трамп
Київ • УНН
Трамп заявив, що Білий дім вважає ворогами тих, хто вживає термін "штучний інтелект". Він просуває назву "суперінтелект".
Будь-хто, хто використовуватиме термін "штучний інтелект" замість "суперінтелект", вважатиметься ворогом Білого дому. Про це заявив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі, передає УНН.
"Білий дім вважає ворогом будь-кого, хто використовує термін "штучний інтелект" замість набагато більш поширеного та точного нового терміна "суперінтелект"!" - написав президент США.
Трамп оголосив про створення Сил суперінтелекту в США04.10.26, 19:00 • 10588 переглядiв
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Президент США Дональд Трамп заявив, що "офіційно" змінить назву "штучного інтелекту" (artificial intelligence), оскільки, на його думку, наявна назва створює враження, що ця технологія є "фальшивою".