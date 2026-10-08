Белый дом считает врагом любого, кто использует термин "искусственный интеллект" - Трамп
Киев • УНН
Трамп заявил, что Белый дом считает врагами тех, кто употребляет термин "искусственный интеллект". Он продвигает название "суперинтеллект".
Любой, кто будет использовать термин "искусственный интеллект" вместо "суперинтеллекта", будет считаться врагом Белого дома. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети, передает УНН.
"Белый дом считает врагом любого, кто использует термин "искусственный интеллект" вместо гораздо более распространенного и точного нового термина "суперинтеллект"!" — написал президент США.
Трамп объявил о создании Сил супер-интеллекта в США04.10.26, 19:00 • 10586 просмотров
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что "официально" изменит название "искусственного интеллекта" (artificial intelligence), поскольку, по его мнению, нынешнее название создает впечатление, что эта технология является "фальшивой".