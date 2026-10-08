Белый дом считает врагом любого, кто использует термин "искусственный интеллект" - Трамп

$44.860.0850.160.48
ukenru
18:06 • 5754 просмотра
Встреча украинской команды с Кушнером и Уиткоффом — кто представит Киев и присоединятся ли европейцы
17:23 • 12143 просмотра
Часть областей завтра снова будет сидеть без света — где и как будут действовать графики
15:10 • 21608 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Омского НПЗ в 2500 км от Украины — что известно о заводеVideo
14:57 • 17985 просмотра
Оккупанты атаковали дроном здание Запорожского облсовета, попали в гербPhoto
14:49 • 13826 просмотра
В рф начались масштабные проблемы с интернетом после атаки на дата-центр «Яндекса» — какие сервисы не работаютPhoto
13:55 • 24090 просмотра
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"
13:14 • 15791 просмотра
Силы обороны с помощью дальнобойных БПЛА FP-1 поразили крупнейший НПЗ в россииVideo
13:14 • 11918 просмотра
Льготный тариф на электроэнергию для украинцев пока останется без изменений — сколько придется платить
8 октября, 12:58 • 11315 просмотра
Переговорная команда Украины отправится в США ещё до конца недели - Зеленский
8 октября, 12:55 • 10059 просмотра
Дело "Форрест Гамп" — за Мудру внесли 20 млн гривен залога
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.2м/с
51%
746мм
Популярные новости
Талант "Арсенала" Макс Доуман получил от Книги рекордов Гиннесса сразу три наградыVideo13:25 • 17859 просмотра
Меган Маркл впервые появилась на публике после возвращения в Британию — её заметили с Малалой ЮсуфзайPhoto13:55 • 16030 просмотра
Xbox запускает новое подразделение по фильмам и сериалам13:59 • 14644 просмотра
Президент Польши Навроцкий провёл тренировку с легендой бокса ПакьяоPhotoVideo14:34 • 13784 просмотра
Древнегреческие боги, роуд-муви и Царство мёртвых — вышел первый тизер нового фильма Павла Острикова «Трагедия»PhotoVideo16:39 • 10094 просмотра
публикации
ДТП можно оформить без полиции и бумаг — как воспользоваться европротоколом в "Дії" и заберут ли "права"13:55 • 24094 просмотра
Переосмыслила античность и изменила современность: что известно о лауреатке Нобелевской премии по литературе 2026 годаPhoto8 октября, 12:39 • 21772 просмотра
Представители авиационной отрасли готовят для Минфина проект налоговой консультации по лизингу воздушных судов - УАТА
Эксклюзив
8 октября, 07:36 • 42125 просмотра
Варианты коротких путешествийPhoto7 октября, 17:59 • 67388 просмотра
Пожарная авиация — это больше, чем самолёт: как XENA организует международные операции по тушению лесных пожаровPhoto
Эксклюзив
7 октября, 16:15 • 63350 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Мудрая
Фридрих Мерц
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Белый дом считает врагом любого, кто использует термин "искусственный интеллект" - ТрампPhoto18:25 • 1554 просмотра
Древнегреческие боги, роуд-муви и Царство мёртвых — вышел первый тизер нового фильма Павла Острикова «Трагедия»PhotoVideo16:39 • 10185 просмотра
Президент Польши Навроцкий провёл тренировку с легендой бокса ПакьяоPhotoVideo14:34 • 13874 просмотра
Xbox запускает новое подразделение по фильмам и сериалам13:59 • 14728 просмотра
Меган Маркл впервые появилась на публике после возвращения в Британию — её заметили с Малалой ЮсуфзайPhoto13:55 • 16109 просмотра
Актуальное
Старлинк
Сериал
Фильм
Отопление
Дія (сервис)

Белый дом считает врагом любого, кто использует термин "искусственный интеллект" - Трамп

Киев • УНН

 • 1554 просмотра

Трамп заявил, что Белый дом считает врагами тех, кто употребляет термин "искусственный интеллект". Он продвигает название "суперинтеллект".

Белый дом считает врагом любого, кто использует термин "искусственный интеллект" - Трамп
Дональд Трамп

Любой, кто будет использовать термин "искусственный интеллект" вместо "суперинтеллекта", будет считаться врагом Белого дома. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети, передает УНН.

"Белый дом считает врагом любого, кто использует термин "искусственный интеллект" вместо гораздо более распространенного и точного нового термина "суперинтеллект"!" — написал президент США.

Трамп объявил о создании Сил супер-интеллекта в США04.10.26, 19:00 • 10586 просмотров

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что "официально" изменит название "искусственного интеллекта" (artificial intelligence), поскольку, по его мнению, нынешнее название создает впечатление, что эта технология является "фальшивой".

Антонина Туманова

Новости МираТехнологииУНН Lite
ИИ (искусственный интеллект)
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты