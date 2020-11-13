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Більшість політичних сил погоджуються з перезавантаженням КСУ - Арахамія

Більшість політичних сил погоджуються з перезавантаженням КСУ - Арахамія

Київ • УНН

 • 14497 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Більшість політичних сил погоджуються, що Конституційний Суд треба перезавантажувати. Про це заявив голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія в ефірі телеканалу Україна 24, передає кореспондент УНН.

“Президент зареєстрував закон, далі почалася парламентська дискусія, в нас є фактично арсенал... Більшість політичних сил погоджуються з тим, що Конституційний Суд треба перезавантажити, але є радикальні методи. От у Президента, він конкретно розуміє, що є антидержавницькі, фактично, рішення, й каже: "треба перезавантажити". Далі є політична позиція, ми зібрали 226 голосів і звернулися до КСУ з тим, щоб вони добровільно пішли у відставку,.. маючи такий розголос у суспільстві. Вони зараз не дослухалися до цього... Далі у нас виник цілий арсенал різних законопроектів. Хтось каже - давайте зробимо дві третини кворум, хтось каже - давайте збільшимо кількість конституційних суддів”, — розповів Арахамія.

За його словами, є більш радикальні законопроекти, а є менш. Наприклад, законопроект Зеленського він оцінює в 10 балів за десятибальною шкалою.

Нагадаємо, станом на 10 листопада у Верховній Раді було зареєстровано 13 законопроектів щодо вирішення ситуації навколо Конституційного Суду України, два з яких — альтернативні до президентського законопроекту, а один — до законопроекту голови ВР Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

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