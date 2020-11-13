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Большинство политических сил соглашаются с перезагрузкой КСУ - Арахамия

Большинство политических сил соглашаются с перезагрузкой КСУ - Арахамия

Киев  •  УНН

 • 14494 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Большинство политических сил соглашаются, что Конституционный Суд надо перезагружать. Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24, передает корреспондент УНН.

"Президент зарегистрировал закон, дальше началась парламентская дискуссия, у нас фактически арсенал... Большинство политических сил соглашаются с тем, что Конституционный Суд надо перезагрузить, но есть радикальные методы. Вот у Президента, он конкретно понимает, что есть антигосударственные фактически решения, и говорит: "надо перезагрузить". Далее политическая позиция, мы собрали 226 голосов и обратились к КСУ с тем, чтобы они добровольно ушли в отставку,.. имея такой резонанс в обществе. Они сейчас не прислушались к этому... Далее у нас возник целый арсенал различных законопроектов. Кто-то говорит - давайте сделаем две трети кворум, кто-то говорит - давайте увеличим количество конституционных судей", - рассказал Арахамия.

По его словам, есть более радикальные законопроекты, а есть - менее. Например, законопроект Зеленского он оценивает в 10 баллов по десятибалльной шкале.

Напомним, по состоянию на 10 ноября в Верховной Раде было зарегистрировано 13 законопроектов по решению ситуации вокруг Конституционного Суда Украины, два из которых - альтернативные к президентскому законопроекту, а один - к законопроекту председателя ВР Дмитрия Разумкова.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Украинские Национальные Новости

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