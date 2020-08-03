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Більшість киян вважають, що країна рухається у неправильному напрямку – опитування

Більшість киян вважають, що країна рухається у неправильному напрямку – опитування

Київ • УНН

 • 13738 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Те, що країна рухається у правильному напрямі - вважають лише 24% киян, а 67% дотримуються протилежної думки. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

"Жителі міста краще оцінюють місцевий стан справ, аніж загальну ситуацію у країні. Так, лише 24% вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 67% – протилежної думки. Натомість, 43% оцінюють стан справ у місті як правильний, 49% – як неправильний. З весни цього року місцеві оцінки практично не змінилися, оцінки щодо країни – погіршилися. Молодь та заможні респонденти дають оптимістичніші оцінки, аніж інші категорії", - йдеться у результатах дослідження.

Додамо, дослідження проводилося 26-27 липня 2020 року серед мешканців Києва (18+), методом телефонного опитування, Опитано 2 000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними дослідження, понад 60% респондентів вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні півроку.

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