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Більше ніж 37 тисяч українців перенесли мобільні номери

Більше ніж 37 тисяч українців перенесли мобільні номери

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Понад 37 тисяч українців уже скористалися послугою щодо зміни оператора зі збереженням мобільного номера. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Українського державного центру радіочастот.

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"Станом на 23 грудня 2019 року - 37 046 мобільних номерів перенесених між операторами зв’язку", - повідомили в УДЦР.

Як повідомляв УНН, в Україні з 1 травня ввели нову послугу, за якою абоненти можуть вільно змінювати мобільного оператора зі збереженням власного номера.

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