Біля Керченської протоки горить накопичувальний майданчик “Кавказ-3”
Київ • УНН
Біля протоки палає стоянка «Кавказ-3», де реєструють автівки для переправи до окупованого Криму. Пожежу зафіксували супутники.
Біля Керченської протоки палає російська автотранспортна стоянка-відстійник, яка використовується для реєстрації та впорядкування черги автівок, які очікують на переправу в тимчасово окупований Крим. Про це повідомила моніторингова група "Кримського вітру", посилаючись на дані супутникової зйомки, передає УНН.
На березі Керченської протоки горить накопичувальний майданчик "Кавказ-3" перед поромною переправою, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки. Це спеціалізований перехоплюючий накопичувач для формування черги, реєстрації та видачі посадкових талонів автотранспорту, що прямує через Керченську поромну переправу (порт "Кавказ")
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