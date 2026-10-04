Біля Керченської протоки горить накопичувальний майданчик “Кавказ-3”

Фото: Telegram-канал "Кримський вітер"

Біля Керченської протоки палає російська автотранспортна стоянка-відстійник, яка використовується для реєстрації та впорядкування черги автівок, які очікують на переправу в тимчасово окупований Крим. Про це повідомила моніторингова група "Кримського вітру", посилаючись на дані супутникової зйомки, передає УНН.

На березі Керченської протоки горить накопичувальний майданчик "Кавказ-3" перед поромною переправою, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки. Це спеціалізований перехоплюючий накопичувач для формування черги, реєстрації та видачі посадкових талонів автотранспорту, що прямує через Керченську поромну переправу (порт "Кавказ") – йдеться у дописі.

Нагадаємо

Уночі вибухи чули в Криму, Донецьку, Ясинуватій і ростові. Біля аеродрому "Гвардійське" тривалий час працювала російська ППО.