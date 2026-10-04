Возле Керченского пролива горит накопительная площадка «Кавказ-3»

Фото: Telegram-канал «Крымский ветер»

Возле Керченского пролива горит российская автотранспортная стоянка-накопитель, которая используется для регистрации и упорядочения очереди автомобилей, ожидающих переправы во временно оккупированный Крым. Об этом сообщила мониторинговая группа «Крымского ветра», ссылаясь на данные спутниковой съёмки, передаёт УНН.

На берегу Керченского пролива горит накопительная площадка «Кавказ-3» перед паромной переправой, сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на данные спутниковой съёмки. Это специализированный перехватывающий накопитель для формирования очереди, регистрации и выдачи посадочных талонов автотранспорту, следующему через Керченскую паромную переправу (порт «Кавказ») – говорится в сообщении.

Напомним

Ночью взрывы слышали в Крыму, Донецке, Ясиноватой и Ростове. Возле аэродрома «Гвардейское» длительное время работала российская ПВО.