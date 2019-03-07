Бібліотечний злодій у Чернігові намагався вкрасти ноутбук та мишку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. У Чернігові зловили на гарячому злодія, який проник у дитячу бібліотеку і намагався вкрасти ноутбук та мишку. Про це повідомляє УНН з поисланням на прес-службу міської прокуратури.
На початку березня 36-річний чоловік відігнув металеві грати та розбив віконне скло у комунальній обласній дитячій бібліотеці, проникнув всередину та поцупив ноутбук та мишку, загальна вартість яких складала понад 4 тис. грн.
Проте бібліотечному злодію не вдалося зникнути - його затримали прямо на місці, а потім заарештували.
В ході розслідування підозрюваний в усьому розкаявся та погодився співпрацювати з правоохоронцями.
З'ясувалося, що з 2003 року чоловіка засуджували 10 разів. у 7 випадках його обвинувачували у вчиненні корисливих злочинів, а востаннє йому присудили 3 роки в'язниці.
З огляду на минуле чоловіка, за злом та спробу крадіжки бібліотечного майна йому загрожує від 4 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, Кабмін затвердив норми забезпечення бібліотеками.
Нагадаємо, у 2016 році з бібліотеки ім. Вернадського вкрали першу друковану книгу України 1574 року.