Библиотечный вор в Чернигове пытался украсть ноутбук и мышку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Чернигове поймали с поличным вора, который проник в детскую библиотеку и пытался украсть ноутбук и мышку. Об этом сообщает УНН со поисланням на пресс-службу городской прокуратуры.
В начале марта 36-летний мужчина отогнул металлические решетки и разбил оконное стекло в коммунальной областной детской библиотеке, проник внутрь и взял ноутбук с мышью, общая стоимость которых составляла более 4 тыс. грн.
Однако библиотечном вору не удалось скрыться - его задержали прямо на месте, а затем арестовали.
В ходе расследования подозреваемый во всем раскаялся и согласился сотрудничать с правоохранителями.
Выяснилось, что с 2003 года мужчины осуждали 10 раз. в 7 случаях его обвиняли в совершении корыстных преступлений, а в последний раз ему присудили 3 года тюрьмы.
Учитывая прошлое мужчины, за взлом и попытку кражи библиотечного имущества ему грозит от 4 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, Кабмин утвердил нормы обеспечения библиотеками .
Напомним, в 2016 году из библиотеки им. Вернадского украли первую печатную книгу Украины 1574 года.