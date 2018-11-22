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Біатлоністка Підгрушна стала призеркою змагань у Швейцарії

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У швейцарському місті Ленцерхайді, де жіноча збірна України проводить свій заключний передсезонний збір, пройшла контрольна гонка за участю найсильніших біатлоністок України, Франції, Словаччини, Швейцарії, Польщі та Латвії, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Це була можливість для спортсменок і тренерів перевірити свої можливості на тлі сильних суперниць за десять днів до старту сезону в Кубку світу. У гонці, що проводилася в форматі спринту, кращий результат серед українок показала Олена Підгрушна, яка фінішувала другою без промахів і поступилася лише француженці Анаіс Бескон 27,9 с. Трійку кращих замкнула інша француженка Селья Емоньє +33,2 с.

Доволі високе п’яте місце в активі Віти Семеренко (0) +37,7 с. Юлія Журавок стала 15-ю (1) +1:49,3 хв. Також участь брали Христина Дмитренко (1) — 24 і Любов Кіпяченкова (3) — 25.

Додамо, що стартовий етап КС стартуватиме 2 грудня у Поклюці.

Як повідомляв УНН, збірна України оприлюднила склади на перший етап Кубку світу з біатлону.

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