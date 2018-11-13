Збірна України оприлюднила склади на перший етап Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Тренерський штаб збірної України з біатлону визначився зі складом команди на перший етап Кубка світу з біатлону, що проходитиме у словенській Поклюці, повідомляє УНН з посиланням на телеканал "Xsport".
У словенську Поклюку відправляться шість жінок: Юлія Джима, Віта Семеренко, Валя Семеренко, Олена Підгрушна, Анастасія Меркушина, Юлія Журавок.
Наразі четвірка крім Юлії Джими і Анастасії Меркушиної проводять підготовку в швейцарському Ленцерхайді. Натомість Джима готується до старту Кубка світу разом зі словенською збірної, а Меркушина, знаходиться під керівництвом свого тренера-батька, і незабаром приєднається до чоловічої збірної України.
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Визначився зі складом команди на перший етап Кубка світу і старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра. З Шушена, де команда перебувала перші 12 днів збору, лідери збірної Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, а також Артем Тищенко та Віталій Кільчицький відправляться в австрійський Обертілліях, де проведуть заключну частину підготовки до старту нового сезону.
Санітра зазначив, що на даний момент всі спортсмени здорові і за два тижні до старту КС готуватимуться за індивідуальним планом.
Додамо, міжнародний біатлонний сезон стартуватиме 29 листопада спринтерською гонкою на етапі Кубка IBU в шведському Ідре. Перший етап Кубка світу розпочнеться 2 грудня з змішаних естафет в словенській Поклюці.