IBU на чотири роки виключила російський етап біатлонного Кубку світу

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Міжнародний союз біатлоністів (IBU) опублікував розклад змагань із біатлону на сезони 2020/21 і 2021/22, повідомляє УНН із посиланням на NRK та Федерацію біатлону України.

Згідно з календарем, в найближчі 4 роки біатлонних змагань на території Росії не передбачено.

“IBU може вибирати з заявок, які ми отримали. Як бачите, ми вибрали ті країни, які відповідали кодексу WADA протягом всього процесу подачі заявок. Ми дотримуємося наших принципів, це одна з причин, по яких ми не надали Росії жодного етапу Кубка світу”, — сказав представник служби IBU Крістіан Вінклер.

Примітно, що в сезоні 2021/22 дебютувати в календарі Кубку світу будуть: Раубічі (Білорусь) і Отеро (Естонія).

Також відзначається, що організація детально вивчить на предмет законності процес отримання Росією права на проведення чемпіонату світу з біатлону 2021 року. Спочатку право прийняти ЧС-2021 отримала Тюмень, проте пізніше російська сторона відмовилася від проведення змагань на тлі допінгового скандалу.

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