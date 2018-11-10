IBU на четыре года исключила российский этап биатлонного Кубка мира

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106722 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113517 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151070 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145404 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136905 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128428 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171834 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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IBU на четыре года исключила российский этап биатлонного Кубка мира

IBU на четыре года исключила российский этап биатлонного Кубка мира

Киев  •  УНН

 • 9064 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание соревнований по биатлону на сезоны 2020/21 и 2021/22, сообщает УНН со ссылкой на NRK и Федерацию биатлона Украины.

Согласно календарю, в ближайшие 4 года биатлонных соревнований на территории России не предусмотрено.

“IBU может выбирать из заявок, которые мы получили. Как видите, мы выбрали те страны, которые отвечали кодекса WADA в течение всего процесса подачи заявок. Мы придерживаемся наших принципов, это одна из причин, по которым мы не предоставили России ни одного этапа Кубка мира”, — сказал представитель службы IBU Кристиан Винклер.

Примечательно, что в сезоне 2021/22 дебютировать в календаре Кубка мира будут: Раубичи (Беларусь) и Отеро (Эстония).

Также отмечается, что организация детально изучит на предмет законности процесс получения Россией права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года. Первоначально право принять ЧМ-2021 получила Тюмень, однако позже российская сторона отказалась от проведения соревнований на фоне допингового скандала.

Украинские Национальные Новости

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