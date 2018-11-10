IBU на четыре года исключила российский этап биатлонного Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание соревнований по биатлону на сезоны 2020/21 и 2021/22, сообщает УНН со ссылкой на NRK и Федерацию биатлона Украины.
Согласно календарю, в ближайшие 4 года биатлонных соревнований на территории России не предусмотрено.
“IBU может выбирать из заявок, которые мы получили. Как видите, мы выбрали те страны, которые отвечали кодекса WADA в течение всего процесса подачи заявок. Мы придерживаемся наших принципов, это одна из причин, по которым мы не предоставили России ни одного этапа Кубка мира”, — сказал представитель службы IBU Кристиан Винклер.
Примечательно, что в сезоне 2021/22 дебютировать в календаре Кубка мира будут: Раубичи (Беларусь) и Отеро (Эстония).
Также отмечается, что организация детально изучит на предмет законности процесс получения Россией права на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года. Первоначально право принять ЧМ-2021 получила Тюмень, однако позже российская сторона отказалась от проведения соревнований на фоне допингового скандала.