Сборная Украины обнародовала составы на первый этап Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Тренерский штаб сборной Украины по биатлону определился с составом команды на первый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в словенской Поклюке, сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Xsport".
В словенскую Поклюку отправятся шесть женщин: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок.
Сейчас четверка кроме Юлии Джими и Анастасии Меркушиной проводят подготовку в швейцарском Ленцерхайде. Зато Джима готовится к старту Кубка мира вместе со словенской сборной, а Меркушина, находится под руководством своего тренера-отца, и вскоре присоединится к мужской сборной Украины.
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Определился с составом команды на первый этап Кубка мира и старший тренер мужской сборной Юрай Санитра. Из Шушена, где команда находилась первые 12 дней сбора, лидеры сборной Дмитрий Подручный, Артем Прима, Сергей Семенов, а также Артем Тищенко и Виталий Кильчицкий отправятся в австрийский Обертиллиах, где проведут заключительную часть подготовки к старту нового сезона.
Санитра отметил, что на данный момент все спортсмены здоровы и за две недели до старта КМ готовиться по индивидуальному плану.
Добавим, международный биатлонный сезон стартует 29 ноября спринтерской гонкой на этапе Кубка IBU в шведском Идре. Первый этап Кубка мира начнется 2 декабря со смешанных эстафет в словенской Поклюке.