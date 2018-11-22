Биатлонистка Пидгрушная стала призером соревнований в Швейцарии

Это была возможность для спортсменок и тренеров проверить свои возможности на фоне сильных соперниц за десять дней до старта сезона в Кубке мира. В гонке, которая проводилась в формате спринта, лучший результат среди украинок показала Елена Пидгрушная, которая финишировала второй без промахов и уступила только француженке Анаис Бескон 27,9 с. Тройку лучших замкнула другая француженка Селья Емонье +33,2 с.

Довольно высокое пятое место в активе Виты Семеренко (0) +37,7 с. Юлия Журавок стала 15-й (1) +1:49,3 мин. Также участвовали Кристина Дмитренко (1) — 24 и Любовь Кипяченкова (3) — 25.

Добавим, что стартовый этап КС стартует 2 декабря в г.Поклюке.

Как сообщал УНН, сборная Украины обнародовала составы на первый этап Кубка мира по биатлону.