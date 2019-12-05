Біатлоніст Підручний потрапив до топ-20 індивідуальної гонки Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У шведському Остерсунді пройшла чоловіча індивідуальна гонка в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Представники збірної Франції зайняли одразу чотири перших місця в підсумковому протоколі.
Мартен Фуркад допустив лише одну помилку і на фініші на 13 секунд випередив свого партнера по збірній Симона Дестьo, у якого також одна хвилина штрафу. Третю сходинку французького подіуму зайняв Кантен Фійон Майє, якому втрутитися в боротьбу за перемогу завадили три неточності на рубежах.
Лідером української збірної виявився Дмитро підручний, який дебютував цього сезону. Він з 3-ма штрафними хвилинами замкнув 20-ку кращих із 4 хвилинами та 14,5 с відставання.
Підтримати лідера команди в заліковій зоні зумів Артем Прима: при чотирьох хвилинах штрафу Артем фінішував 38-м, відставши від часу переможця на шість хвилин. Руслан Ткаленко став 54-м (3 хвилини штрафу), Артем Тищенко (2) — 74-й, а Антон Дудченко тільки 84.
Додамо, що сьогодні в Остерсунді свою індивідуальну гонку проведуть жінки.