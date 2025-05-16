Безпрецедентний страйк машиністів у Нью-Джерсі паралізував залізницю: 350 000 пасажирів у скрутному становищі
Київ • УНН
Масштабний страйк машиністів New Jersey Transit призвів до зупинки залізничного сполучення між Нью-Джерсі та Нью-Йорком. Близько 350 тисяч пасажирів шукають альтернативні шляхи.
Страйк паралізував залізничне сполучення між Нью-Джерсі та Нью-Йорком у п'ятницю, 16 травня. Сотні тисяч пасажирів змушені шукати альтернативні маршрути.
Передає УНН із посиланням на AFP та The Independent.
Деталі
У п'ятницю машиністи поїздів компанії New Jersey Transit оголосили страйк, в результаті чого близько 350 000 пасажирів у Нью-Джерсі та Нью-Йорку були змушені шукати інші способи дістатися до місця призначення
Після 15 годин безперервних переговорів сьогодні ввечері між Спілкою машиністів локомотивів та залізничників (BLET) та керівниками NJ Transit не було досягнуто жодної угоди щодо підвищення заробітної плати
"У п’ятницю, 16 травня, 450 інженерів та стажерів компанії NJ Transit розпочнуть страйк, починаючи з п’ятниці", – повідомили в організації. Оператор NJ Transit оголосив на своєму вебсайті про повне призупинення залізничного сполучення.
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Як зазначають місцеві ЗМІ, рішення стало шоком для пасажирів, які їздять між Нью-Джерсі та Нью-Йорком.
Довідка
Зазвичай NJ Transit перевозить майже 260 000 пасажирів на день, з'єднуючи передмістя Нью-Джерсі з Мангеттеном, включаючи Пенсільванський вокзал.
Страйку такого масштабу не було понад 40 років у штаті Нью-Дже́рсі .
Цієї п'ятниці більшості з пасажирів доведеться шукати автобусів, спільних поїздок або можливість працювати віддалено.
Нагадаємо
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