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У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри
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У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри

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Безпрецедентний страйк машиністів у Нью-Джерсі паралізував залізницю: 350 000 пасажирів у скрутному становищі

Київ • УНН

 • 1400 перегляди

Масштабний страйк машиністів New Jersey Transit призвів до зупинки залізничного сполучення між Нью-Джерсі та Нью-Йорком. Близько 350 тисяч пасажирів шукають альтернативні шляхи.

Безпрецедентний страйк машиністів у Нью-Джерсі паралізував залізницю: 350 000 пасажирів у скрутному становищі

Страйк паралізував залізничне сполучення між Нью-Джерсі та Нью-Йорком у п'ятницю, 16 травня. Сотні тисяч пасажирів змушені шукати альтернативні маршрути.

Передає УНН із посиланням на AFP та The Independent.

Деталі

У п'ятницю машиністи поїздів компанії New Jersey Transit оголосили страйк, в результаті чого близько 350 000 пасажирів у Нью-Джерсі та Нью-Йорку були змушені шукати інші способи дістатися до місця призначення

Після 15 годин безперервних переговорів сьогодні ввечері між Спілкою машиністів локомотивів та залізничників (BLET) та керівниками NJ Transit не було досягнуто жодної угоди щодо підвищення заробітної плати

-  йдеться у заяві профспілки BLET у четвер увечері.

"У п’ятницю, 16 травня, 450 інженерів та стажерів компанії NJ Transit розпочнуть страйк, починаючи з п’ятниці", – повідомили в організації.  Оператор NJ Transit оголосив на своєму вебсайті про повне призупинення залізничного сполучення.

Завтра аеропорт Брюсселя скасовує рейси через страйк28.04.25, 22:02 • 3416 переглядiв

Як зазначають місцеві ЗМІ, рішення стало шоком для пасажирів, які їздять між Нью-Джерсі та Нью-Йорком.

Довідка

Зазвичай NJ Transit перевозить майже 260 000 пасажирів на день, з'єднуючи передмістя Нью-Джерсі з Мангеттеном, включаючи Пенсільванський вокзал.

Страйку такого масштабу не було понад 40 років у штаті Нью-Дже́рсі .

Цієї п'ятниці більшості з пасажирів доведеться шукати автобусів, спільних поїздок або можливість працювати віддалено.

Нагадаємо

У березні небо над ФРН було паралізовано, оскілько співробітники 11 аеропортів долучились до участі у страйку.

У Фінляндії у квітні тривав страйк працівників державного сектору

Через технічний збій у системі керування повітряним рухом Бельгії літак Роберта Фіцо повернувся до Братислави. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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