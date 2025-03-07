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11 аеропортів Німеччини призупинять роботу через масштабний страйк

Київ • УНН

 • 26192 перегляди

У понеділок 10 березня працівники 11 німецьких аеропортів проведуть 24-годинний страйк через суперечку щодо зарплати. Профспілка Verdi вимагає підвищення зарплати на 8% або на 350 євро щомісяця.

11 аеропортів Німеччини призупинять роботу через масштабний страйк

У понеділок небо над ФРН буде паралізоване: співробітники 11 аеропортів візьмуть участь у страйку. Мандрівники повинні очікувати масових обмежень.

Передає УНН із посиланням на Deutsche Presse-Agentur та Reisereporter.

У понеділок в аеропортах Німеччини пройде страйк: профспілка Verdi закликала працівників державного сектора і наземного обслуговування провести 24-годинну акцію протесту.

Страйк у понеділок зачіпає аеропорти Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, Гамбурга, Берліна-Бранденбурга та Лейпцига-Галле, повідомляє DPA.

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Страйк став результатом суперечки з приводу заробітної плати. Профспілка вимагає 8% підвищення заробітної плати. В іншому разі - збільшення зарплати на 350 євро на місяць.

Роботодавці відхилили ці вимоги як нездійсненні. У відповідь, Verdi (німецька профспілка) вирішила оголосити попереджувальний страйк після того, як другий раунд колективних переговорів минулого місяця завершився невдачею.

Переговори продовжаться 14-16 березня в Потсдамі.

Довідково

Під час страйків, які знаходяться поза контролем авіакомпаній, як-от поточний страйк Verdi у різних містах Німеччини, пасажири, як правило, не мають права на компенсацію відповідно до Європейського регламенту прав авіапасажирів. 

Виняток: "Однак навіть у таких випадках авіакомпанії зобов'язані негайно організувати заміну транспорту для своїх пасажирів і повинні перевіряти свої власні рейси, а також рейси інших авіакомпаній, які мають прямі або непрямі сполучення. Якщо найшвидший транспорт можливий лише через кілька годин після закінчення страйку, авіапасажири можуть мати право на компенсацію в окремих випадках", розповідає Фейза Тюркон з порталу про права авіапасажирів "Flightright".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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