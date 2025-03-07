11 аэропортов Германии приостанавливают работу из-за масштабной забастовки
Киев • УНН
В понедельник 10 марта работники 11 немецких аэропортов проведут 24-часовую забастовку из-за спора о зарплате. Профсоюз Verdi требует повышения зарплаты на 8% или на 350 евро в месяц.
В понедельник небо над ФРГ будет парализовано: сотрудники 11 аэропортов примут участие в забастовке. Путешественники должны ожидать массовых ограничений.
Передает УНН со ссылкой на Deutsche Presse-Agentur и Reisereporter.
В понедельник в аэропортах Германии пройдет забастовка: профсоюз Verdi призвал работников государственного сектора и наземного обслуживания провести 24-часовую акцию протеста.
Забастовка в понедельник затрагивает аэропорты Мюнхена, Штутгарта, Франкфурта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, Гамбурга, Берлина-Бранденбурга и Лейпцига-Галле, сообщает DPA.
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Забастовка стала результатом спора по поводу заработной платы. Профсоюз требует 8% повышения заработной платы. В противном случае - увеличение зарплаты на 350 евро в месяц.
Работодатели отклонили эти требования как невыполнимые. В ответ Verdi (немецкий профсоюз) решила объявить предупредительную забастовку после того, как второй раунд коллективных переговоров в прошлом месяце завершился неудачей.
Переговоры продолжатся 14-16 марта в Потсдаме.
Справочно
Во время забастовок, которые находятся вне контроля авиакомпаний, как, например, текущая забастовка Verdi в различных городах Германии, пассажиры, как правило, не имеют права на компенсацию в соответствии с Европейским регламентом прав авиапассажиров.
Исключение: "Однако даже в таких случаях авиакомпании обязаны немедленно организовать замену транспорта для своих пассажиров и должны проверять свои собственные рейсы, а также рейсы других авиакомпаний, которые имеют прямые или непрямые соединения. Если самый быстрый транспорт возможен только через несколько часов после окончания забастовки, авиапассажиры могут иметь право на компенсацию в отдельных случаях", рассказывает Фейза Тюркон с портала о правах авиапассажиров "Flightright".
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