Беспрецедентная забастовка машинистов в Нью-Джерси парализовала железную дорогу: 350 000 пассажиров в затруднительном положении

Забастовка парализовала железнодорожное сообщение между Нью-Джерси и Нью-Йорком в пятницу, 16 мая. Сотни тысяч пассажиров вынуждены искать альтернативные маршруты.

Передает УНН со ссылкой на AFP и The Independent.

Детали

В пятницу машинисты поездов компании New Jersey Transit объявили забастовку, в результате чего около 350 000 пассажиров в Нью-Джерси и Нью-Йорке были вынуждены искать другие способы добраться до места назначения

После 15 часов непрерывных переговоров сегодня вечером между Союзом машинистов локомотивов и железнодорожников (BLET) и руководителями NJ Transit не было достигнуто никакого соглашения о повышении заработной платы - говорится в заявлении профсоюза BLET в четверг вечером.

"В пятницу, 16 мая, 450 инженеров и стажеров компании NJ Transit начнут забастовку, начиная с пятницы", – сообщили в организации. Оператор NJ Transit объявил на своем веб-сайте о полном приостановлении железнодорожного сообщения.

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Как отмечают местные СМИ, решение стало шоком для пассажиров, которые ездят между Нью-Джерси и Нью-Йорком.

Справка

Обычно NJ Transit перевозит почти 260 000 пассажиров в день, соединяя пригород Нью-Джерси с Манхэттеном, включая Пенсильванский вокзал.

Забастовки такого масштаба не было более 40 лет в штате Нью-Дже́рси .

В эту пятницу большинству из пассажиров =придется искать автобусы, совместные поездки или возможность работать удаленно.

Напомним

В марте небо над ФРГ было парализовано, поскольку сотрудники 11 аэропортов присоединились к участию в забастовке.

В Финляндии в апреле продолжалась забастовка работников государственного сектора.

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