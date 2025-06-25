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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
24 червня, 17:47 • 25123 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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"Безкомпромісна підтримка": в МЗС України прокоментували ухвалення ПАРЄ резолюцій щодо агресії рф

Київ • УНН

 • 522 перегляди

МЗС України вітає ухвалення ПАРЄ двох резолюцій щодо агресії рф проти України та обміну військовополонених. Ці документи підтверджують відповідальність рф за злочини і закликають до створення Спеціального трибуналу.

"Безкомпромісна підтримка": в МЗС України прокоментували ухвалення ПАРЄ резолюцій щодо агресії рф

Міністерство закордонних справ України (МЗС) вітає ухвалення Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) двох важливих резолюцій: "Правові аспекти та питання прав людини в контексті агресії рф проти України" та "Підтримка політичних переговорів щодо забезпечення обміну та звільнення військовополонених". Про це повідомляє УНН.

Деталі

В МЗС вказують, що ці документи є черговим потужним свідченням безкомпромісної підтримки ПАРЄ основоположних принципів міжнародного права, захисту прав людини, протидії безкарності та солідарності з народом України у боротьбі проти російської агресії.

Резолюція щодо правових аспектів агресії рф є важливим кроком на шляху до забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України

- йдеться у заяві МЗС.

У відомстві, зокрема, схвалили "чіткі правові висновки Асамблеї":

  • визнання дій Росії, Білорусі та КНДР як акту агресії;
    • фіксацію індивідуальної відповідальності політичного та військового керівництва цих держав;
      • підтвердження факту незаконної окупації Криму та інших українських територій як грубого порушення міжнародного права;
        • визнання депортацій, катувань, репресій та насильницьких зникнень як воєнних злочинів, злочинів проти людяності, а подекуди — як проявів геноциду.

          У зовнішньополітичному відомстві назвали особливо важливою рішучу підтримку ПАРЄ створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи, а також заклик до всіх держав-членів приєднатися до відповідної Розширеної часткової угоди.

          Україна також високо оцінює увагу Асамблеї до питання репарацій, зокрема до створення повноцінного міжнародного компенсаційного механізму та належної ролі Реєстру збитків для України

          - зазначили в МЗС.

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          Там також підкреслили, що резолюція ПАРЄ щодо політичного сприяння обміну військовополонених, ініційована українською делегацією, стала першим комплексним документом Асамблеї, який фіксує масові та системні порушення рф Третьої Женевської конвенції.

          Документ засвідчує вину росії за тортури, страти, сексуальне насильство, відмову у доступі МКЧХ, переслідування українських військових за участь у бойових діях. Асамблея наголошує на необхідності створення постійного механізму обміну військовополоненими із залученням нейтральних посередників і міжнародних організацій

          - вказується у заяві українського МЗС.

          У міністерстві закликали держави-члени Ради Європи, держави-спостерігачі та міжнародних партнерів активно сприяти реалізації положень резолюцій, підтримати створення Спеціального трибуналу, долучитися до компенсаційного механізму, посилити санкційний тиск на рф, а також надавати практичну підтримку зусиллям України щодо притягнення винних до відповідальності та звільнення всіх полонених.

          Нагадаємо

          Напередодні Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо України. У ній підтверджується: Крим - це Україна. Жодні претензії рф не визнаються, навіть у контексті перемовин.

          Також ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка засуджує жорстоке поводження з українськими полоненими та закликає до політичних переговорів для їх звільнення. 95% українських військових, що повертаються з російського полону повідомляють про тортури, а лише у 2024 році зафіксовано 109 позасудових страт.

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          Вадим Хлюдзинський

          Вадим Хлюдзинський

          Політика
          Парламентська асамблея Ради Європи
          Міжнародний комітет Червоного Хреста
          Рада Європи
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