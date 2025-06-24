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Україна та Рада Європи підпишуть угоду про створення трибуналу для злочину агресії рф

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Ця подія є історичною та наблизить покарання винних у геноцидальних злочинах.

Україна та Рада Європи підпишуть угоду про створення трибуналу для злочину агресії рф

Україна разом із Радою Європи вже цього тижня підпише угоду про створення Спеціального трибуналу, що стане кроком до притягнення рф до відповідальності за воєнні злочини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Верховної Ради України.

Деталі

Як заявила заступниця голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики, член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, "Україна разом із Радою Європи цього тижня підпише угоду, яка наблизить притягнення рф до відповідальності". Вона підкреслила, що "це справді історична подія".

За словами керівниці постійної делегації України в ПАРЄ Марії Мезенцевої-Федоренко, очікується ухвалення низки важливих резолюцій. Зокрема, "правові та правозахисні аспекти агресії рф проти України" та "підтримка політичних переговорів щодо забезпечення обміну та звільнення військовополонених".

Вона підкреслила, що на порядку денному стоять "принципові питання, які торкаються російської агресії – справедливості та покарань всіх причетних за геноцидальні злочини, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії (створення СпецТрибуналу)". Також йдеться про "компенсації для всіх постраждалих – Реєстр збитків та компенсацій", а також "повернення всіх незаконно депортованих росією дітей та утримуваних полонених і умов їх утримання, доступу та моніторингу".

Мезенцева-Федоренко повідомила, що в ПАРЄ також будуть розглянуті питання "сприяння інклюзивній участі в парламентському житті", "захисту прав людини у спорті", "олімпійського руху та миру", "управління міграцією", а також "сталого та соціально справедливого енергетичного переходу".

Крім того, на полях сесії виступлять міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман та прем’єр-міністр Мальти Роберт Абела – країни, яка наразі головує в Комітеті міністрів Ради Європи.

Додатково

У Facebook Євгенія Кравчук повідомила, що "сьогодні на ПАРЄ виступив Президент Комітету міністрів Ради Європи, віцепрем’єр та міністр закордонних справ Мальти Ян Борг".

Очікуємо важливе рішення: уповноваження Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе підписати з Україною угоду про створення Спеціального трибуналу для злочину агресії

– повідомила Кравчук.

Нагадаємо

Як писав УНН, посол з особливих доручень Антон Кориневич повідомив, що процес створення спеціального трибуналу за злочин агресії росії проти України завершиться досить швидко. Спецтрибунал зможе виносити вироки, які будуть визнаватися міжнародним судом.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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