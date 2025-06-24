Украина и Совет Европы подпишут соглашение о создании трибунала для преступления агрессии рф

Украина вместе с Советом Европы уже на этой неделе подпишет соглашение о создании Специального трибунала, что станет шагом к привлечению рф к ответственности за военные преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады Украины.

Детали

Как заявила заместитель председателя Комитета гуманитарной и информационной политики, член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, "Украина вместе с Советом Европы на этой неделе подпишет соглашение, которое приблизит привлечение рф к ответственности". Она подчеркнула, что "это действительно историческое событие".

По словам руководителя постоянной делегации Украины в ПАСЕ Марии Мезенцевой-Федоренко, ожидается принятие ряда важных резолюций. В частности, "правовые и правозащитные аспекты агрессии рф против Украины" и "поддержка политических переговоров по обеспечению обмена и освобождения военнопленных".

Она подчеркнула, что на повестке дня стоят "принципиальные вопросы, касающиеся российской агрессии – справедливости и наказаний всех причастных за геноцидальные преступления, военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии (создание СпецТрибунала)". Также речь идет о "компенсациях для всех пострадавших – Реестр убытков и компенсаций", а также "возвращении всех незаконно депортированных россией детей и удерживаемых пленных и условий их содержания, доступа и мониторинга".

Мезенцева-Федоренко сообщила, что в ПАСЕ также будут рассмотрены вопросы "содействия инклюзивному участию в парламентской жизни", "защиты прав человека в спорте", "олимпийского движения и мира", "управления миграцией", а также "устойчивого и социально справедливого энергетического перехода".

Кроме того, на полях сессии выступят министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман и премьер-министр Мальты Роберт Абела – страны, которая сейчас председательствует в Комитете министров Совета Европы.

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В Facebook Евгения Кравчук сообщила, что "сегодня на ПАСЕ выступил Президент Комитета министров Совета Европы, вице-премьер и министр иностранных дел Мальты Ян Борг".

Ожидаем важное решение: уполномочивание Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе подписать с Украиной соглашение о создании Специального трибунала для преступления агрессии – сообщила Кравчук.

Напомним

Как писал УНН, посол по особым поручениям Антон Кориневич сообщил, что процесс создания специального трибунала за преступление агрессии россии против Украины завершится достаточно быстро. Спецтрибунал сможет выносить приговоры, которые будут признаваться международным судом.