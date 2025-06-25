"Бескомпромиссная поддержка": в МИД Украины прокомментировали принятие ПАСЕ резолюций по агрессии рф
Киев • УНН
МИД Украины приветствует принятие ПАСЕ двух резолюций по агрессии рф против Украины и обмену военнопленных. Эти документы подтверждают ответственность рф за преступления и призывают к созданию Специального трибунала.
Министерство иностранных дел Украины (МИД) приветствует принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) двух важных резолюций: "Правовые аспекты и вопросы прав человека в контексте агрессии рф против Украины" и "Поддержка политических переговоров по обеспечению обмена и освобождения военнопленных". Об этом сообщает УНН.
Детали
В МИД указывают, что эти документы являются очередным мощным свидетельством бескомпромиссной поддержки ПАСЕ основополагающих принципов международного права, защиты прав человека, противодействия безнаказанности и солидарности с народом Украины в борьбе против российской агрессии.
Резолюция о правовых аспектах агрессии рф является важным шагом на пути к обеспечению ответственности за преступление агрессии против Украины
В ведомстве, в частности, одобрили "четкие правовые выводы Ассамблеи":
- признание действий России, Беларуси и КНДР как акта агрессии;
- фиксацию индивидуальной ответственности политического и военного руководства этих государств;
- подтверждение факта незаконной оккупации Крыма и других украинских территорий как грубого нарушения международного права;
- признание депортаций, пыток, репрессий и насильственных исчезновений как военных преступлений, преступлений против человечности, а кое-где — как проявлений геноцида.
Во внешнеполитическом ведомстве назвали особенно важной решительную поддержку ПАСЕ создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы, а также призыв ко всем государствам-членам присоединиться к соответствующему Расширенному частичному соглашению.
Украина также высоко оценивает внимание Ассамблеи к вопросу репараций, в частности к созданию полноценного международного компенсационного механизма и надлежащей роли Реестра убытков для Украины
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Там также подчеркнули, что резолюция ПАСЕ о политическом содействии обмену военнопленных, инициированная украинской делегацией, стала первым комплексным документом Ассамблеи, который фиксирует массовые и системные нарушения рф Третьей Женевской конвенции.
Документ удостоверяет вину россии за пытки, казни, сексуальное насилие, отказ в доступе МККК, преследование украинских военных за участие в боевых действиях. Ассамблея отмечает необходимость создания постоянного механизма обмена военнопленными с привлечением нейтральных посредников и международных организаций
В министерстве призвали государства-члены Совета Европы, государства-наблюдатели и международных партнеров активно содействовать реализации положений резолюций, поддержать создание Специального трибунала, приобщиться к компенсационному механизму, усилить санкционное давление на рф, а также оказывать практическую поддержку усилиям Украины по привлечению виновных к ответственности и освобождению всех пленных.
Напомним
Накануне Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Украине. В ней подтверждается: Крым - это Украина. Никакие претензии рф не признаются, даже в контексте переговоров.
Также ПАСЕ приняла резолюцию, которая осуждает жестокое обращение с украинскими пленными и призывает к политическим переговорам для их освобождения. 95% украинских военных, возвращающихся из российского плена, сообщают о пытках, а только в 2024 году зафиксировано 109 внесудебных казней.
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