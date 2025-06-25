"Бескомпромиссная поддержка": в МИД Украины прокомментировали принятие ПАСЕ резолюций по агрессии рф

$41.870.04
48.020.18
ukenru
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
24 июня, 17:47 • 24515 просмотра
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине
Эксклюзив
24 июня, 17:30 • 55477 просмотра
Случайно и оправданно: в Раде поддержали инициативу Кравченко отменить отбор прокуроров через кадровый резерв
24 июня, 14:05 • 49502 просмотра
Коррупция в Минрегионе: Чернышову завтра планируют избрать меру пресечения
24 июня, 12:48 • 72860 просмотра
рф планирует новые военные операции на территории НАТО – Зеленский
Эксклюзив
24 июня, 09:02 • 94015 просмотра
Вертолетный скандал: разбор элементов вооружения с вертолетов без участия компании, которая его устанавливала, очевидно, был нарушением
Эксклюзив
24 июня, 08:07 • 113507 просмотра
Ремонт авиационной техники тормозится из-за бюрократии: эксперты призывают упростить сертификацию и обновить подходы к документации
Эксклюзив
24 июня, 07:47 • 118273 просмотра
Малые аптеки предупреждают, что не смогут отпускать препараты по программе "Доступные лекарства", что грозит им потерей лицензии
24 июня, 07:34 • 89891 просмотра
Война путина с НАТО обойдется миру в 1,5 триллиона долларов - Bloomberg
Эксклюзив
24 июня, 06:40 • 66004 просмотра
В Центре общественного здоровья сообщили, обнаружен ли новый штамм COVID-19 в Украине
Эксклюзив
24 июня, 05:31 • 68734 просмотра
Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.1м/с
65%
748мм
Популярные новости
В Польше микроавтобус с украинцами врезался в фуру: четверо пассажиров - ранены, водитель задержан24 июня, 18:02 • 10444 просмотра
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 18981 просмотра
В Китае обрушился мост, в результате чего водитель грузовика остался висеть над пустотой24 июня, 18:46 • 7698 просмотра
Смертоносная атака рф на Днепр: в полиции уточнили количество погибших и пострадавших24 июня, 20:25 • 13437 просмотра
Орбан: Отсутствие Зеленского на закрытом заседании лидеров НАТО "знаменует конец эпохи"02:03 • 8014 просмотра
публикации
Дважды на одни грабли: владелец компании с гражданством рф во второй раз пытается получить в управление столичный “Гулливер”24 июня, 15:24 • 62023 просмотра
Инфляция на фармацевтическую продукцию достигла 13,9% - министр здравоохранения Виктор Ляшко24 июня, 12:11 • 105323 просмотра
Гетманцев в четверг попытается протолкнуть законопроект, который может разрушить систему защиты вкладчиков24 июня, 11:50 • 110154 просмотра
Семейные схемы или совпадение? Как компания сына заместителя АРМА Катамадзе выиграла торги за "Укрбуд"24 июня, 09:55 • 149641 просмотра
Министерство экологической имитации Светланы Гринчук24 июня, 08:49 • 177046 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Гаага
Иран
Соединённые Штаты
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Протестующие в Венеции отпраздновали "победу": Безос перенес свадьбу из центра города24 июня, 18:18 • 19041 просмотра
Эмбер Херд возвращается к актерской деятельности после скандала с Деппом24 июня, 14:38 • 29367 просмотра
Гелла хочет воскресить погибших героев в перезапуске "Баффи – истребительница вампиров"24 июня, 11:51 • 43618 просмотра
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 119081 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 196354 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Холм
F-16 Fighting Falcon
Хранитель

"Бескомпромиссная поддержка": в МИД Украины прокомментировали принятие ПАСЕ резолюций по агрессии рф

Киев • УНН

 • 210 просмотра

МИД Украины приветствует принятие ПАСЕ двух резолюций по агрессии рф против Украины и обмену военнопленных. Эти документы подтверждают ответственность рф за преступления и призывают к созданию Специального трибунала.

"Бескомпромиссная поддержка": в МИД Украины прокомментировали принятие ПАСЕ резолюций по агрессии рф

Министерство иностранных дел Украины (МИД) приветствует принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) двух важных резолюций: "Правовые аспекты и вопросы прав человека в контексте агрессии рф против Украины" и "Поддержка политических переговоров по обеспечению обмена и освобождения военнопленных". Об этом сообщает УНН.

Детали

В МИД указывают, что эти документы являются очередным мощным свидетельством бескомпромиссной поддержки ПАСЕ основополагающих принципов международного права, защиты прав человека, противодействия безнаказанности и солидарности с народом Украины в борьбе против российской агрессии.

Резолюция о правовых аспектах агрессии рф является важным шагом на пути к обеспечению ответственности за преступление агрессии против Украины

- говорится в заявлении МИД.

В ведомстве, в частности, одобрили "четкие правовые выводы Ассамблеи":

  • признание действий России, Беларуси и КНДР как акта агрессии;
    • фиксацию индивидуальной ответственности политического и военного руководства этих государств;
      • подтверждение факта незаконной оккупации Крыма и других украинских территорий как грубого нарушения международного права;
        • признание депортаций, пыток, репрессий и насильственных исчезновений как военных преступлений, преступлений против человечности, а кое-где — как проявлений геноцида.

          Во внешнеполитическом ведомстве назвали особенно важной решительную поддержку ПАСЕ создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы, а также призыв ко всем государствам-членам присоединиться к соответствующему Расширенному частичному соглашению.

          Украина также высоко оценивает внимание Ассамблеи к вопросу репараций, в частности к созданию полноценного международного компенсационного механизма и надлежащей роли Реестра убытков для Украины

          - отметили в МИД.

          Реестр убытков: в Совете Европы прогнозируют 6 млн заявок от пострадавших украинцев 25.04.25, 12:19 • 8440 просмотров

          Там также подчеркнули, что резолюция ПАСЕ о политическом содействии обмену военнопленных, инициированная украинской делегацией, стала первым комплексным документом Ассамблеи, который фиксирует массовые и системные нарушения рф Третьей Женевской конвенции.

          Документ удостоверяет вину россии за пытки, казни, сексуальное насилие, отказ в доступе МККК, преследование украинских военных за участие в боевых действиях. Ассамблея отмечает необходимость создания постоянного механизма обмена военнопленными с привлечением нейтральных посредников и международных организаций

          - указывается в заявлении украинского МИД.

          В министерстве призвали государства-члены Совета Европы, государства-наблюдатели и международных партнеров активно содействовать реализации положений резолюций, поддержать создание Специального трибунала, приобщиться к компенсационному механизму, усилить санкционное давление на рф, а также оказывать практическую поддержку усилиям Украины по привлечению виновных к ответственности и освобождению всех пленных.

          Напомним

          Накануне Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Украине. В ней подтверждается: Крым - это Украина. Никакие претензии рф не признаются, даже в контексте переговоров.

          Также ПАСЕ приняла резолюцию, которая осуждает жестокое обращение с украинскими пленными и призывает к политическим переговорам для их освобождения. 95% украинских военных, возвращающихся из российского плена, сообщают о пытках, а только в 2024 году зафиксировано 109 внесудебных казней.

          Украина и Совет Европы подпишут соглашение о создании трибунала для преступления агрессии рф24.06.25, 16:23 • 1944 просмотра

          Вадим Хлюдзинский

          Вадим Хлюдзинский

          политика
          Парламентская ассамблея Совета Европы
          Международный комитет Красного Креста
          Совет Европы
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9