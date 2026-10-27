Без аукціонів та від 1 гривні за кв. м: Кабмін спростив оренду держмайна для бізнесу й дата-центрів

Кабінет міністрів спростив надання державного майна в оренду для бізнесу та дата-центрів, які постраждали від російських обстрілів. Підприємства зможуть орендувати державні та комунальні приміщення без проведення аукціонів. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

Уряд спростив оренду державного та комунального майна для постраждалого бізнесу та цифрової інфраструктури. Підприємства, які постраждали через російську агресію, зможуть орендувати державні та комунальні приміщення без аукціону. Так бізнес швидше знаходитиме нові площі та відновлюватиме роботу - написав Корецький.

Також надавачі хмарних послуг і послуг дата-центрів, державні органи та органи місцевого самоврядування, державні й комунальні підприємства та установи зможуть орендувати приміщення без аукціону, щоб оперативно розміщувати або релокувати обладнання.

Також спрощуємо оренду для постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг, які розміщують мережеву інфраструктуру - додав Корецький.

Доповнення

Відповідно до урядової постанови №1329 від 23 жовтня 2026 року, на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення передача в оренду державного та комунального майна, яке може бути використане під склади, може надаватися бізнесу без проведення аукціонів, якщо його майно було знищено російськими обстрілами.

Факт знищення або пошкодження майна підтверджується актом обстеження об’єкта або звітом з технічного обстеження, або актом про пожежу та висновком про причини виникнення пожежі.

Потенційні орендарі, що мають намір отримати в оренду майно, яке може бути використане під склад, подають заяву про потребу в укладенні договору оренди із наданням документів зазначених вище.

Впродовж 5 днів власники складів надсилають бізнесу перелік вільних об’єктів, що можуть бути передані в оренду.

Встановлюється також розмір місячної орендної плати за державне майно, яке може бути використане під склад, на рівні 50 гривень за 1 кв. метр.

Також на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення суб’єкти господарювання, які є надавачами хмарних послуг та/або послуг центру обробки даних, мають право на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону, проте виключно з метою розміщення, облаштування та забезпечення функціонування центрів обробки даних, розгортання інформаційних систем, інформаційно-комунікаційних систем, технологічних систем I категорії впливу порушення функціонування засобу інформатизації або відновлювальних систем, резерву інформаційних інформаційно-комунікаційних систем та технологічних систем I категорії впливу порушення функціонування засобу інформатизації.

Місячна орендна плата за оренду державного майна для розміщення центрів обробки даних встановлюється у розмірі 1 гривня за 1 кв. метр.

Нагадаємо

В Україні спростили оренду приміщень державних компаній для телеком-бізнесу та датацентрів для швидкого відновлення після атак.