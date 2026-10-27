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Financial Times

Без аукционов и от 1 гривны за кв. м: Кабмин упростил аренду госимущества для бизнеса и дата-центров

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Правительство разрешило пострадавшему бизнесу и дата-центрам арендовать госимущество без аукционов. Ставка для складов — 50 грн, для дата-центров — 1 грн за м².

Без аукционов и от 1 гривны за кв. м: Кабмин упростил аренду госимущества для бизнеса и дата-центров

Кабинет министров упростил предоставление государственного имущества в аренду для бизнеса и дата-центров, пострадавших от российских обстрелов. Предприятия смогут арендовать государственные и коммунальные помещения без проведения аукционов. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

Правительство упростило аренду государственного и коммунального имущества для пострадавшего бизнеса и цифровой инфраструктуры. Предприятия, пострадавшие из-за российской агрессии, смогут арендовать государственные и коммунальные помещения без аукциона. Так бизнес сможет быстрее находить новые площади и возобновлять работу

- написал Корецкий.

Также поставщики облачных услуг и услуг дата-центров, государственные органы и органы местного самоуправления, государственные и коммунальные предприятия и учреждения смогут арендовать помещения без аукциона, чтобы оперативно размещать или релокировать оборудование.

Также упрощаем аренду для поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг, которые размещают сетевую инфраструктуру

- добавил Корецкий.

Дополнение

В соответствии с постановлением правительства №1329 от 23 октября 2026 года, на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения передача в аренду государственного и коммунального имущества, которое может быть использовано под склады, может предоставляться бизнесу без проведения аукционов, если его имущество было уничтожено российскими обстрелами.

Факт уничтожения или повреждения имущества подтверждается актом обследования объекта или отчетом о техническом обследовании, или актом о пожаре и заключением о причинах возникновения пожара.

Потенциальные арендаторы, намеренные получить в аренду имущество, которое может быть использовано под склад, подают заявление о необходимости заключения договора аренды с предоставлением указанных выше документов.

В течение 5 дней владельцы складов направляют бизнесу перечень свободных объектов, которые могут быть переданы в аренду.

Также устанавливается размер месячной арендной платы за государственное имущество, которое может быть использовано под склад, на уровне 50 гривен за 1 кв. метр.

Также на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения субъекты хозяйствования, являющиеся поставщиками облачных услуг и/или услуг центра обработки данных, имеют право на получение в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона, однако исключительно с целью размещения, обустройства и обеспечения функционирования центров обработки данных, развертывания информационных систем, информационно-коммуникационных систем, технологических систем I категории влияния нарушения функционирования средства информатизации или восстановительных систем, резерва информационных информационно-коммуникационных систем  и технологических систем I категории влияния нарушения функционирования средства информатизации.

Месячная арендная плата за аренду государственного имущества для размещения центров обработки данных устанавливается в размере 1 гривны за 1 кв. метр.

Напомним

В Украине упростили аренду помещений государственных компаний для телеком-бизнеса и дата-центров для быстрого восстановления после атак.

Павел Башинский

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