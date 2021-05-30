Баскетбол: визначився переможець Вищої ліги України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Одеський БК “БІПА” переміг на виїзді “Рівне” в вирішальному, п'ятому, матчі фінальної серії плей-оф Вищої ліги (68:59), передає УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
Найрезультативнішими у матчі стали Джошуа Паттон — 22 очка, та Рендал Хейнс — 21. Паттон отримав титул MVP Вищої ліги, а Євген Коровяков з Рівного став найкращим форвардом.
Натомість найкращим захисником сезону було обрано Михайла Горобченка із “Кривбаса”, а найкращим центровим — Сергія Юрченка із “Старого Луцьку”.
Зауважимо, що бронзовий комплект нагород виборов “Кривбас”.
Варто нагадати
“Дніпро” здобув перемогу на старті півфінальної серії Суперліги.