Баскетбол: "Дніпро" здобув перемогу на старті півфінальної серії Суперліги

Деталі

Дніпряни на правах господарів зі стартових атак намагалися диктувати супернику свої умови. По перерві у господарів завівся Санон, який згодом вийшов у лідери результативності команди, обійшовши Террела. Загалом дніпряни покращили влучання з-за триочкової лінії. Вже на початку заключної чверті дніпряни на 12 очок випереджали гостей – найбільша різниця від початку. У гостей на знайшлося аргументів, аби відігратися на останніх хвилинах. Відтак "Дніпро" виборов стартову перемогу в півфінальній серії плей-оф – 72:63.

Найрезультативними в переможців стали Санон (19 очок) та Террел (15). У суперників 14 очками відповів Сидоров, 12-ма Маєрс.

Доповнення

Другий матч серії команди грають у Дніпрі 30 травня.