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Баскетбол: "Днепр" одержал победу на старте полуфинальной серии Суперлиги

Киев • УНН

 • 19253 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. БК "Днепр" победил дома "Прометей" в стартовом поединке полуфинальной серии плей-офф Суперлиги, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Баскетбол: "Днепр" одержал победу на старте полуфинальной серии Суперлиги

Детали

Днепряне на правах хозяев со стартовых атак пытались диктовать сопернику свои условия. После перерыва у хозяев завелся Санон, который впоследствии вышел в лидеры результативности команды, обойдя Террела. В общем днепряне улучшили попадания из-за трехочковой линии. Уже в начале заключительной четверти днепряне на 12 очков опережали гостей — самая большая разница с самого начала. У гостей на нашлось аргументов, чтобы отыграться на последних минутах. Поэтому “Днепр” завоевал стартовую победу в полуфинальной серии плей-офф — 72:63.

Самым результативным у победителей стали Санон (19 очков) и Террел (15). У соперников 14 очками ответил Сидоров, 12-ю Майерс.

Дополнение

Второй матч серии команды играют в Днепре 30 мая.

Украинские Национальные Новости

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